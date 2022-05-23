Анна Седокова, замалчивающая войну в Украине, засветилась на выпускном дочери в США

Анна Седокова родом из Киева, но многие годы она жила и работала в России. С начала войны РФ против Украины единственное, что певица сделала, это опубликовала картинку с хештегом #нетвойне. Вскоре артистка переехала во Флориду. Впрочем, о кровавых преступлениях оккупантов на родине звезда предпочитает не говорить.
Сейчас Седокова спокойно живет в США и делает вид, что ничего не происходит. На днях ее старшая дочь Алина окончила школу в Майами. Этим девушка похвасталась в Instagram.
Это были безумные 12 лет, но за них я столько всего узнала и так повзрослела, что даже плохие моменты мне сейчас кажутся крутыми, – призналась 17-летняя девушка.
Алина опубликовала серию фото, где позирует в конфедератке и мантии вместе с одноклассниками. А на одной из фотографий Белькевич позирует вместе с мамой, которая сменила имидж и покрасилась в блондинку.
Ну что, я больше не школьница, теперь официально, – добавила девочка.
Отметим, что Алина – дочь певицы от украинского и белорусского футболиста Валентина Белькевича, умершего в 2014 году. В мае 2021 года Седокова говорила, что во время своего приезда в Украину сделала для дочери украинский паспорт.
Также у Анны есть дочь Моника от бизнесмена Максима Чернявского и сын Гектор от предпринимателя Артема Комарова. Сейчас артистка замужем за латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Общих детей у них нет.
Напомним, ранее Катя Осадчая призвала Анну Седокову не молчать о войне в Украине.
Деньги от продаж пойдут на помощь для украинцев