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Анна Седокова, замалчивающая войну в Украине, засветилась на выпускном дочери в США

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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23 мая, 12:18
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Старшая дочь украинской певицы Алина Белькевич окончила школу в Майами. Поздравить девочку приехала и ее мама
17-летняя дочь Анны Седоковой окончила школу в Майами
17-летняя дочь Анны Седоковой окончила школу в Майами

Анна Седокова родом из Киева, но многие годы она жила и работала в России. С начала войны РФ против Украины единственное, что певица сделала, это опубликовала картинку с хештегом #нетвойне. Вскоре артистка переехала во Флориду. Впрочем, о кровавых преступлениях оккупантов на родине звезда предпочитает не говорить.

Сейчас Седокова спокойно живет в США и делает вид, что ничего не происходит. На днях ее старшая дочь Алина окончила школу в Майами. Этим девушка похвасталась в Instagram.

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Это были безумные 12 лет, но за них я столько всего узнала и так повзрослела, что даже плохие моменты мне сейчас кажутся крутыми, – призналась 17-летняя девушка.

Алина Белькевич с одноклассниками
Алина Белькевич с одноклассниками / Фото: instagram.com/alinabelkevia

Алина опубликовала серию фото, где позирует в конфедератке и мантии вместе с одноклассниками. А на одной из фотографий Белькевич позирует вместе с мамой, которая сменила имидж и покрасилась в блондинку.

Ну что, я больше не школьница, теперь официально, – добавила девочка.

Алина с мамой
Алина с мамой / Фото: instagram.com/alinabelkevia

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Отметим, что Алина – дочь певицы от украинского и белорусского футболиста Валентина Белькевича, умершего в 2014 году. В мае 2021 года Седокова говорила, что во время своего приезда в Украину сделала для дочери украинский паспорт.

Также у Анны есть дочь Моника от бизнесмена Максима Чернявского и сын Гектор от предпринимателя Артема Комарова. Сейчас артистка замужем за латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Общих детей у них нет.

Седокова с дочерью Алиной и сыном Гектором
Седокова с дочерью Алиной и сыном Гектором / Фото: instagram.com/annasedokova

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Напомним, ранее Катя Осадчая призвала Анну Седокову не молчать о войне в Украине.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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