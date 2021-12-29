"Балует меня тем, что я люблю": Оля Полякова рассказала, какие подарки привыкла получать от мужа

Звездный детектив проекта "Маска" Оля Полякова на съемочной площадке рассказала, какие подарки ждет от мужа и почему уверена, что они будут недешевыми

Оля Полякова рассказала, каких подарков ждет от мужа / Фото: facebook/polyakovamusic

Яркая и зажигательная певица, звездный детектив гипершоу "Маска" Оля Полякова, которая недавно рассказала, как муж изменил ее жизнь, в праздничном проекте "Новорічна Маска на каналі "Україна" подарит зрителям настоящее музыкальное шоу.

Звезда исполнит несколько новых песен вместе с коллегами. Сама артистка намерена встретить Новый 2022 год на концертах, но в кругу родных, от которых готовится получить немало хороших подарков. По словам Поляковой, с этим факапов у них не бывает.

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Мой муж хорошо знает – если подарит кастрюлю, то она тут же окажется у него на голове. Поэтому балует меня тем, что я люблю! К примеру, новым телефоном. Потому что они всегда выходят новые, а я женщина экономная – всегда жалею тратить на себя деньги. Но очень люблю, когда дарят такие вещи, – поделилась Оля Полякова за кулисами канала "Украина".

Оля Полякова рассказала, что ей обычно дарит муж / Фото: пресс-служба

Шоу "Новорічна Маска на каналі "Україна" объединит самых популярных артистов страны. В праздничную ночь помогать постоянным детективам шоу отгадывать знаменитостей под Масками будут их коллеги – звездные гости, среди которых певицы Наталья Могилевская, Злата Огневич, Анастасия Приходько, SLAVA KAMINSKA, Миша Романова, Анна Тринчер, Ассия Ахат, Lida Lee, певцы Павел Зибров, Олег Скрипка, Дима Коляденко, Петр Черный, Gena VITER и Иво Бобул, актеры Дарья Трегубова и Павел Костицын, супермодель Алла Костромичева, фронтмен группы "СКАЙ" Олег Собчук, лидер группы "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" Сергей Танчинец, участники группы "ТНМК" Фагот и Фоззи, олимпийская чемпионка Ольга Харлан, блогер Олег Машуковский, шоумен JULIK, а также любимые ведущие канала "Украина" – Лилия Ребрик, Анна Панова, Олег Панюта, Алена Винницкая, Григорий Герман, Виталий Школьный, Максим Сикора, Юлия Галушка и ХАС.

Смотрите самую загадочную премьеру "Новорічна Маска на каналі "Україна" 31 декабря в 20:00!

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Ранее Оля Полякова поделилась в Сети редкими фото с мужем и дочерьми. Артистка вместе с семьей летала в отпуск на Мальдивы, где проводила время в отдельных апартаментах с бассейном и на берегу океана.