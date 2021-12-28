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Оля Полякова рассказала, как муж повлиял на ее жизнь: Он меня кружил и вешал на меня бантики

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
28 декабря, 15:25
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Певица мало что рассказывает о своем муже и супружеской жизни. Но накануне Нового года звезда решила поделиться, что для нее сделал избранник
Оля Полякова поделилась подробностями личной жизни.
Оля Полякова поделилась подробностями личной жизни. / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова, которая рассказала, как и где будет отмечать новогодние праздники, состоит в браке с бизнесменом Вадимом Поляковым уже 17 лет. Артистка признается, что когда она вышла замуж, то стала чувствовать себя по-настоящему счастливой женщиной.

Я действительно чувствую себя счастливым человеком и начала давно испытывать это чувство. А началось это, когда я вышла замуж за Вадика. Сначала он меня кружил, вешал на меня бантики и делал состояние тепла. Потом у меня родились дети, и это было феерично. Затем у меня пошла вверх карьера, что очень наполняет, – рассказала Полякова в интервью Viva.

Оля Полякова с мужем и дочками
Оля Полякова с мужем и дочками / Фото: instagram.com/polyakovamusic

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Более того, певица делится, что сегодня ей не на что жаловаться. По ее словам, она пытается становиться еще счастливее каждый день.

Нет ни одного объективного понятия счастья, оно только в нашей голове. Если развивать это чувство, хваля себя за достижения, можно стать расслабленной, спокойной и радостной. И продолжать так же радостно жить, а не все время с разъяренным лицом бежать куда-то, карабкаться, покорять воображаемые вершины, – добавила исполнительница.

Что известно о муже Оли Поляковой

Известно, что Вадим Поляков – финансист. Оля вышла за него замуж в 2004 году и родила в браке двух дочерей – Машу и Алису. Раньше певица рассказывала, что ее избранник всегда хорошо зарабатывал, а она тратила деньги.

Так, на средства Вадима, несмотря на финансовый кризис, Оля снимала клипы и записывала песни.

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Талантливая женщина может сделать из миллиардера – миллионера. Но я пошла дальше. Я сделала из миллионера просто хорошего человека. Когда это произошло, это было сложно – призналась артистка в YouTube-шоу "Взрослые девочки".

Ранее Оля Полякова поделилась в Сети редкими фото с мужем и дочерьми. Артистка вместе с семьей летала в отпуск на Мальдивы. где проводила время в отдельных апартаментах с бассейном и на берегу океана.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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