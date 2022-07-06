Бизнес Ани Лорак в РФ прогорел. Фирму певицы-"молчуньи" прикрывают – росСМИ

Дела у артистки, выбравшей жизнь в компании путинолюбов, пошли под откос. Что случилось с компанией Каролины в стране-агрессоре – читайте в материале

Бизнес Ани Лорак в РФ закроют / Фото: instagram.com/anilorak

За четыре месяца войны в родной стране Ани Лорак не нашла в себе и капли совести, чтобы обратиться к украинцам с поддержкой. Вместо этого располневшая звезда пляшет на корпоративах.

Только вот на что Ани Лорак тратит заработанные деньги непонятно. Как сообщает российское издание "СтарХит", бизнес певицы по организации выступлений "Ани Лорак Продакш" терпит крах из-за неуплаты налогов.

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По информации источников, исполнительница не заплатила по счетам за 2021 год. Через три месяца компанию обещают закрыть.

Скриншот – rusprofile.ru

Стоит отметить, что это уже не первый раз, когда "Ани Лорак Продакшн" оказывается на грани краха. В первый раз компания понесла серьезные убытки после того, как певица обвинила продюсера Константина Меладзе в сексуальных домогательствах.

Бизнес Ани Лорак в России закрывается / Фото: Скриншот из YouTube

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Кстати говоря, осенью Ани Лорак планирует давать концерты в Германии и Чехии. О гастролях по России звезда пока молчит. Но не исключено, что она будет выступать перед рашистами. Ведь деньги сами себя не заработают.

Недавно мы писали, что Каролина Куек впервые за время войны в Украине засветилась на российском ТВ.