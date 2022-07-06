Бізнес Ані Лорак у РФ прогорів. Фірму "мовчазної" співачки прикривають – росЗМІ

Справи у артистки, яка обрала життя в компанії путінолюбів, пішли під укіс. Що сталося з компанією Кароліни в країні-агресорі – читайте у матеріалі

Бізнес Ані Лорак у РФ закриють

За чотири місяці війни у рідній країні Ані Лорак не знайшла у собі і краплі совісті, щоб звернутися до українців із підтримкою. Замість цього розповніла зірка танцює на корпоративах.

Тільки на що Ані Лорак витрачає зароблені гроші незрозуміло. Як повідомляє російське видання "СтарХіт", бізнес співачки з організації виступів "Ані Лорак Продакш" зазнає краху через несплату податків.

Реклама

За інформацією джерел, виконавиця не заплатила за рахунками за 2021 рік. За три місяці компанію обіцяють закрити.

Скріншот – rusprofile.ru

Варто зазначити, що це вже не вперше, коли "Ані Лорак Продакшн" опиняється на межі краху. Вперше компанія зазнала серйозних збитків після того, як співачка звинуватила продюсера Костянтина Меладзе у сексуальних домаганнях.

Бізнес Ані Лорак у Росії закривається / Фото: Скріншот з YouTube

Реклама

До речі кажучи, восени Ані Лорак планує давати концерти у Німеччині та Чехії. Про гастролі Росією зірка поки що мовчить. Але не виключено, що вона виступатиме перед рашистами. Адже гроші самі себе не запрацюють.

Нещодавно ми писали, що Кароліна Куєк вперше за час війни в Україні засвітилася на російському ТБ