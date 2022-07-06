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Бізнес Ані Лорак у РФ прогорів. Фірму "мовчазної" співачки прикривають – росЗМІ

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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6 липня, 14:25
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Бізнес Ані Лорак у РФ закриють
Бізнес Ані Лорак у РФ закриють

За чотири місяці війни у рідній країні Ані Лорак не знайшла у собі і краплі совісті, щоб звернутися до українців із підтримкою. Замість цього розповніла зірка танцює на корпоративах.

Тільки на що Ані Лорак витрачає зароблені гроші незрозуміло. Як повідомляє російське видання "СтарХіт", бізнес співачки з організації виступів "Ані Лорак Продакш" зазнає краху через несплату податків.

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За інформацією джерел, виконавиця не заплатила за рахунками за 2021 рік. За три місяці компанію обіцяють закрити.

Скріншот – rusprofile.ru

Варто зазначити, що це вже не вперше, коли "Ані Лорак Продакшн" опиняється на межі краху. Вперше компанія зазнала серйозних збитків після того, як співачка звинуватила продюсера Костянтина Меладзе у сексуальних домаганнях.

Бізнес Ані Лорак у Росії закривається
Бізнес Ані Лорак у Росії закривається / Фото: Скріншот з YouTube

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До речі кажучи, восени Ані Лорак планує давати концерти у Німеччині та Чехії. Про гастролі Росією зірка поки що мовчить. Але не виключено, що вона виступатиме перед рашистами. Адже гроші самі себе не запрацюють.

Нещодавно ми писали, що Кароліна Куєк вперше за час війни в Україні засвітилася на російському ТБ

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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