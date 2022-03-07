Данилко хотели заманить в Россию перед войной: "Они обкручивали меня около двух месяцев"

Украинский артист рассказал, что его приглашали сниматься в шоу несколько российских каналов

Андрей Данилко рассказал, как ему предлагали уехать в россию / Фото: YouTube

Ранее Андрей Данилко заявил, что поменял строчку в своем хите, которая так бесила россиян, и теперь всегда будет петь "раша, гудбай". Во время беседы с Дмитрием Гордоном украинский артист также рассказал, как его активно приглашали "вернуться" на российское ТВ.

По словам Данилко, это происходило за два месяца до вторжения России на нашу территорию. Тогда ему начали поступать звонки от представителей российских телеканалов с предложениями о сотрудничестве.

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Андрей, давайте мы вернем вас на телешоу, вернем в Россию, – обращались к Данилко.

Андрей подчеркнул, что никуда не собирался ехать, но такой интерес к его персоне показался ему подозрительным, учитывая, что он не был в России давно.

Я говорю: "Нет, я вообще не собираюсь". Я туда не ездил сто лет, последний раз там был, наверное, в 2016 или 2017 году, – рассказала Гордону Данилко.

Украинский артист подчеркнул, что его уговаривали поехать в Россию и даже предложили назвать сумму, за которую он согласился бы на условия.

Они обкручивали меня около двух месяцев, и потом приходит смс, когда я их уже послал туда: "Назовите сумму, за сколько вы готовы переехать". Я говорю: "Сколько вам заплатить, чтобы вы больше мне не звонили?" – поделился Андрей Данилко.

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Ранее сообщалось, что украинский суд разрешил арестовать Николая Баскова за поддержку войны, а Ирина Венедиктова посоветовала российскому певцу искать юристов, пока есть время.

Кроме того, Олега Газманова заочно арестовали в Украине и объявили в международный розыск.

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