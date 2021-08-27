Звезды
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🏅 Медальный зачет Паралимпиады 🇺🇦 30 кРоків Незалежності: унікальні досягнення ⚒ Подземный мир людей и технологий

Отцы за 40

Мишина и Эллерт вместе?

Принцы помирились

Кто нужен Тине

Скандал с Бочелли

Співають всі
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Дарья Петрожицкая сделала татуировку на спор

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
27 августа, 13:40
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В августе на телеканале НЛО TV состоялась премьера второго сезона ситкома "Заряженные". Исполнительница главной роли, актриса Дарья Петрожицкая рассказала, какую сделала татуировку на спор
Кадр из сериала "Заряженные"
Кадр из сериала "Заряженные" / Фото: пресс-служба

В сериале "Заряженные" уже знакомые зрителям супергерои – Катя "Кипиш", Валера "Лизун", Андрей "Глюк", Оксана "Малая", Бодя "Мажор" и Татьяна Германовна "Мадам" – в присущем им оригинальном стиле испытывают новые грани своих сверхспособностей, а также спасают тех, кто действительно в этом нуждается.

Реклама

Одну из главных ролей – Катю "Кипиш" – в ситкоме сыграла популярная украинская актриса Дарья Петрожицкая, которая недавно рассказала, почему не знакомится с мужчинами в интернете.

Мы расспросили Дарью о сходстве с ее героиней, татуировке, посвященной сериалу, съемках, перевоплощениях и ее собственной "сверхспособности".

Даша, как считаешь, Катя Кипиш похожа на Дарью Петрожицкую в реальной жизни?

Да, я и Катя Кипиш очень похожи. Наверное, в случае с этой героиней мне мало что приходилось играть. Потому что я, как и она, в какой-то мере такая же активистка и борец за справедливость. Но, думаю, я все-таки чуть попроще, чем Катя – она весьма экспрессивная, а я спокойнее.

Реклама

Съемки сериала "Заряженные"
Съемки сериала "Заряженные" / Фото: пресс-служба

В одном из своих Instagram-постов ты упоминала о татуировке, которую посвятила сериалу "Заряженные". Расскажи подробнее, как выглядит это тату, где находится и что символизирует?

Татуировка находится на руке. Она была сделана на спор. Мы поспорили с Кетой (Кета Берия – ред.), исполнительницей роли Оксаны в сериале. Это произошло еще во время первого сезона "Заряженных". Тогда мы решили, что если будет третий сезон ситкома, то набьем одинаковые татуировки в виде молнии, что символизирует этот сериал. Но произошло иначе: я сделала татуировку, а Кета – нет. Мы даже думали отменить спор, но я решила, что все-таки нужно запечатлеть этот проект, и оставила в своей жизни напоминание о первых двух сезонах "Заряженных" в виде маленькой молнии на руке.

По сюжету, в ситкоме ты обладаешь сверхспособностью превращаться в других людей. В определенном смысле как актриса ты владеешь этим навыком и в реальности. Поделись, по душе ли тебе постоянно проживать в кадре самые разные истории и настроения?

Я люблю свою профессию за то, что могу перевоплощаться, проживать кучу жизней и быть не такой, какой есть на самом деле. В этом весь кайф моей работы. А по поводу настроения – иногда это и о минусах актерского ремесла. Потому что бывает так, что ты очень грустный и крайне уставший, возможно, в твоей личной жизни что-то произошло, но ты приходишь на площадку, и тебе нужно веселиться. И точно так же наоборот, когда у тебя очень хорошее настроение, а тебе надо доводить себя до какой-то супергрусти. Но, думаю, что в этом аспекте увлекательной актерской профессии тоже можно найти свои преимущества.

Реклама

Герои сериала "Заряженные"
Герои сериала "Заряженные" / Фото: пресс-служба

Как считаешь, какими еще "сверхспособностями" ты обладаешь в реальной жизни? И какие бы хотела получить, если бы представилась такая возможность?

Знаете, я своего рода "рабочая лошадка". Возможно, это и есть моя "сверхспособность", которая заключается в трудолюбии и выносливости. Но если бы была такая возможность, я бы лучше выбрала телепортацию (улыбается – ред.).

Даша, расскажи, как морально настраиваешь себя на правильный лад перед съемками, чтобы быть максимально продуктивной?

Я думаю, что когда на съемках собираются крутая компания, хорошая группа, классные партнеры, то настрой происходит сам собой. Конечно, надо всегда приходить на площадку максимально подготовленной, со знанием текста, и тогда тебе будет проще импровизировать. Но бывают такие ситуации, когда текст сценария пишется по ходу. И потому нужно быть максимально вовлеченной в процесс.

Реклама

Даша Петрожицкая на съемках сериала "Заряженные"
Даша Петрожицкая на съемках сериала "Заряженные" / Фото: пресс-служба

За что особенно любишь съемки?

Для меня съемочный процесс – это настоящий драйв и удовольствие. Даже несмотря на то, что иногда бывает сложно – случается непростой материал, напряженные съемочные дни, работа без выходных, – но это все равно заряжает, драйвит и наполняет невероятной энергией.

Смотрите эксклюзивное интервью с Дарьей Петрожицкой:

Узнайте больше новостей по теме:

Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все о звездах
Показать больше
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
SHOW MUST GO ON

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Опрос
Беби-бум
Супруга Цекало беременна!
Ого!
Премьера уже в августе
5 новых сериалов
Интересно
Сольник звезды
Jamala
28 августа/20:00
5 концертов августа
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять