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Джамала получила престижную награду в США за выдающееся лидерство

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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12 мая, 13:35
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Украинская певица Джамала стала лауреатом престижной премии от Атлантического совета США за выдающееся лидерство
Джамала получила награду от Атлантического совета США
Джамала получила награду от Атлантического совета США / Фото: Скриншот из видео

Певица Джамала для многих украинцев стала примером того, как стоит отстаивать интересы своей страны в мире. Недавно победительница Евровидения выставила на аукцион свое заветное платье с песенного конкурса в Киеве.

Усилия Джамалы не остались незамеченными. В Вашингтоне украинскую певицу отметили наградой Атлантического совета США. Ежегодно премию вручают выдающимся представителям политики, бизнеса и культуры, которые отстаивают ценности трансатлантических отношений и формируют общее будущее.

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Джамала стала лауреатом премии в номинации "Выдающееся лидерство артиста". Певицу назвали одной из самых влиятельных артистов в Украине и отметили ее вклад в украинскую культуру и помощь народу Украины во время войны. Об этом она рассказала в Instagram.

Я приняла награду от имени всех украинских артистов, использующих свой голос, чтобы рассказать о преступлениях, совершаемых Россией в Украине. Каждый день доносят правду и усиливают поддержку нашей страны, оберегают нашу культуру и демонстрируют ее уникальность. Это наша общая борьба и общие маленькие победы, – поделилась новостью Джамала.

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Кроме Джамалы награду вручили народу Украины за выдающуюся храбрость и бесстрашие во время российского вторжения в страну.

Ранее Джамала рассказала, как вывезла детей за границу и собирала деньги для Украины.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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