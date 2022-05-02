Эктор Хименес-Браво готовил, Злата Огневич пела: в Польше собрали 40 тысяч евро для украинцев

Украинский шеф-повар колумбийского происхождения, ресторатор и судья проекта "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво продолжает приближать нашу победу и уже собрал более 40 тысяч евро на благотворительном вечере в Варшаве

Эктор Хименес-Браво помог собрать деньги, которые пойдут в помощь украинцам, пострадавшим от войны / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Не секрет, что Эктор Хименес-Браво с первых дней войны вместе с командой ресторанов готовит обеды для наших защитников. За это время командой было приготовлено более 220 000 порций! Каждый день кулинары ресторанов готовят около 3000 порций еды. Теперь же стало известно, что знаменитый шеф в рамках благотворительного мероприятия помог собрать более 40 тысяч евро. Эти деньги будут переданы в фонд UNITERS и пойдут на помощь пострадавшим от российского нападения на Украину.

На днях шеф-повар Эктор Хименес-Браво провел благотворительный ужин в Польше в одном из варшавских ресторанов. Мероприятие посетили единомышленники Эктора, а певица Злата Огневич порадовала присутствующих своим вокалом и спела несколько украинских песен.

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Эктор Хименес-Браво и Злата Огневич / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Благотворительный вечер прошел невероятно! Собрано 1 300 000 грн! Мы продали все 120 билетов, венки и создали душевную атмосферу. Благодаря всей команде, Злате Огневич, шефу, местным музыкантам и всей команде ресторана "Restauracja Belvedere" и нашим гостям! Знаете, бывают дни, которые ты запоминаешь на всю жизнь и рассказываешь за столом друзьям. Этот – именно такой! Это была синергия друзей из Польши, желающих помочь, и украинцев, стоящих на защите ценностей всего мира! Я выложился на все 300%, будто впервые встал на кухню,

– делится телеведущий, радуясь, что собранные средства помогут людям, пострадавшим в Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба телеканала СТБ.

Кулинар помогает приближать нашу победу / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

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Напомним, ранее Эктор Хименес-Браво впервые за долгое время показал возлюбленную.