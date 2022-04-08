Это очень трогательно: Дмитрий Дикусар показал, что поддерживает боевой дух наших героев из ВСУ

Сейчас Украина переживает самое черное время в своей истории из-за нападения российской армии. Но у наших защитников есть большая мотивация приближать нашу победу

Дмитрий Дикусар показал, чем вдохновляются ребята из ВСУ / Фото: instagram.com/dikusar_dmitriy

После начала российской войны в Украине хореограф Дмитрий Дикусар примкнул к лавам ВСУ и сейчас вместе с другими защитниками оберегает наш покой. Недавно он показал, что подкрепляет его боевой дух.

На своей странице в Instagram Дмитрий Дикусар, который ранее едва не погиб из-за обстрела баллистическими ракетами, опубликовал фото рисунков детей и других ценных подарков, которые помогают поддерживать настрой на победу и вселяют веру в силы и светлое будущее.

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Покажите это своим детям! Пусть они знают, что почти в каждой казарме военные ВСУ развесили их рисунки, куклы… Читая молитвы и глядя на эти произведения детского искусства, как проявления любви, мы каждый день напоминаем себе, ради чего мы здесь и кому служим.

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скриншоты из Instagram Дмитрия Дикусара

От этих рисунков наворачиваются слезы.

Мы благодарим наших защитников и продолжаем верить в скорую победу!

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