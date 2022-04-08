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Це дуже зворушливо: Дмитро Дікусар показав, що підтримує бойовий дух наших героїв із ЗСУ

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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8 квітня, 23:55
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Зараз Україна переживає найчорніший час у своїй історії через напад російської армії. Але наші захисники мають велику мотивацію наближати нашу перемогу
Дмитро Дікусар показав, чим надихаються хлопці із ЗСУ
Дмитро Дікусар показав, чим надихаються хлопці із ЗСУ / Фото: instagram.com/dikusar_dmitriy

Після початку російської війни в Україні хореограф Дмитро Дікусар приєднався до лав ЗСУ і зараз разом із іншими захисниками оберігає наш спокій. Нещодавно він показав, що підкріплює його бойовий дух.

На своїй сторінці у Instagram Дмитро Дікусар, який раніше ледь не загинув через обстріл балістичними ракетами, опублікував фото малюнків дітей та інших цінних подарунків, які допомагають підтримувати настрій на перемогу та вселяють віру в сили та світле майбутнє.

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Покажіть це своїм дітям! Нехай вони знають, що майже в кожній казармі військові ЗСУ розвішали їхні малюнки, ляльки... Читаючи молитви і дивлячись на ці твори дитячого мистецтва, як прояви любові, ми щодня нагадуємо собі, заради чого ми тут і кому служимо.

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скріншоти з Instagram Дмитра Дикусара

Від цих малюнків навертаються сльози.

Ми дякуємо нашим захисникам і продовжуємо вірити в швидку перемогу!

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Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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