Це дуже зворушливо: Дмитро Дікусар показав, що підтримує бойовий дух наших героїв із ЗСУ

Зараз Україна переживає найчорніший час у своїй історії через напад російської армії. Але наші захисники мають велику мотивацію наближати нашу перемогу

Дмитро Дікусар показав, чим надихаються хлопці із ЗСУ / Фото: instagram.com/dikusar_dmitriy

Після початку російської війни в Україні хореограф Дмитро Дікусар приєднався до лав ЗСУ і зараз разом із іншими захисниками оберігає наш спокій. Нещодавно він показав, що підкріплює його бойовий дух.

На своїй сторінці у Instagram Дмитро Дікусар, який раніше ледь не загинув через обстріл балістичними ракетами, опублікував фото малюнків дітей та інших цінних подарунків, які допомагають підтримувати настрій на перемогу та вселяють віру в сили та світле майбутнє.

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Покажіть це своїм дітям! Нехай вони знають, що майже в кожній казармі військові ЗСУ розвішали їхні малюнки, ляльки... Читаючи молитви і дивлячись на ці твори дитячого мистецтва, як прояви любові, ми щодня нагадуємо собі, заради чого ми тут і кому служимо.

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скріншоти з Instagram Дмитра Дикусара

Від цих малюнків навертаються сльози.

Ми дякуємо нашим захисникам і продовжуємо вірити в швидку перемогу!

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