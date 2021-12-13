Хулиган-Потап и Позитив с неоновыми волосами устроили сумасшедшую вечеринку в новом клипе MOZGI

Популярная группа презентовала клип на новогоднюю песню "Zavtra". Участники собрались на взрывной вечеринке и показали, как нужно отрываться

Новый клип группы MOZGI / Фото: Скриншот из YouTube/MOZGI

Спустя месяц после публикации первого тизера нового трека MOZGI, пользователи TikTok записали под него почти 18 тысяч роликов. Поэтому фанаты были в предвкушении премьеры песни. Участники группы решили превзойти их ожидания и выпустили полноценный видеоклип с яркими героями и зрелищными танцами.

Традиционно, как и во всех песнях коллектива, изюминкой "Zavtra" стала вокальная партия Дяди Вади. Похоже, руководитель коллектива Потап решил все больше раскрывать его талант перед поклонниками. Они и не против, по их мнению, голос в участника MOZGI действительно сильный.

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Клип насыщен кислотными цветами, которые присутствуют практически в каждом кадре, даже в прическе Позитива и на лице Потапа. Как заявили режиссеры, они хотели сравнить два варианта празднования Нового года: интеллигентная вечеринка и сумасшедшее пати.

Также в создании видео приняли участие известные украинские блогеры, у которых по несколько миллионов подписчиков в соцсетях: Олег Машуковский, Даша Кубик и Кирилл Рилли.

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Зрители оценили премьеру MOZGI:

Скриншот: YouTube

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