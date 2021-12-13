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Хуліган-Потап та Позитив з неоновим волоссям влаштували шалену вечірку в новому кліпі MOZGI

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор Зірки Сьогодні
13 грудня, 14:00
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Популярний гурт презентував кліп на новорічну пісню "Zavtra". Учасники зібралися на вибуховій вечірці та показали, як треба відриватися
Новий кліп гурту MOZGI
Новий кліп гурту MOZGI / Фото: Скріншот із YouTube/MOZGI

Через місяць після публікації першого тизера нового треку MOZGI, користувачі TikTok записали під нього майже 18 тисяч роликів. Тому фанати були в передчутті прем'єри пісні. Учасники гурту вирішили перевершити їхні очікування та випустили повноцінний відеокліп із яскравими героями та видовищними танцями.

Традиційно, як і у всіх піснях колективу, родзинкою "Zavtra" стала вокальна партія Дяді Ваді. Схоже, керівник колективу Потап вирішив дедалі більше розкривати його талант перед шанувальниками. Вони й не проти, на їхню думку, голос учасника MOZGI справді сильний.

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Кліп насичений кислотними кольорами, які є практично в кожному кадрі, навіть у зачісці Позитива і на обличчі Потапа. Як заявили режисери, вони хотіли порівняти два варіанти святкування Нового року: інтелігентна вечірка та божевільне паті.

Також у створенні відео взяли участь відомі українські блогери, які мають по кілька мільйонів підписників у соцмережах: Олег Машуковський, Даша Кубик та Кирило Ріллі.

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Глядачі оцінили прем'єру MOZGI:

Скріншот: YouTube

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