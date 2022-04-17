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Игорь Кондратюк отреагировал на обращение Оксаны Марченко: Подружкой не была

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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17 апреля, 10:29
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Украинский продюсер Игорь Кондратюк и Оксана Марченко не раз пересекались на съемочных площадках талант-шоу, однако дружеские отношения у них не сложились
Игорь Кондратюк ответил на обращение Оксаны Марченко
Игорь Кондратюк ответил на обращение Оксаны Марченко / Фото: Facebook

Скандальное видеообращение Оксаны Марченко к Владимиру Зеленскому и Реджепу Эрдогану с просьбой освободить ее мужа-предателя уже стало поводом для многочисленных мемов.

Не мог не прокомментировать "мольбы" телеведущей ее коллега по многочисленным талант-шоу украинский продюсер Игорь Кондратюк.

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На своей странице в Facebook продюсер предложил Марченко записать видеообращение к своему куму Путину.

Оксана, обратись к своему куму Путину-х***лу, чтобы убрался из Украины, и твой муж будет на воле! – обратился к телеведущей Кондратюк.

Скриншот – Facebook

В комментариях под постом пользователи отметили, что Марченко некогда была "подружкой" Кондратюка, на что продюсер дал ясный ответ.

Это ко мне претензия или просто констатируете? Подружкой не была, коллегой по работе – была. Но я не поехал мозгами, согласитесь. Меня не интересовала их семья и дружба с ней, – ответил продюсер.

Скриншот – Facebook

Напомним, что Оксана Марченко в свое время была ведущей нескольких шоу на телевидении, однако с тех пор телеведущая серьезно изменилась. Как с годами менялась внешность Оксаны Марченко – смотрите в материале сайта "Сегодня".

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Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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Я бы отдала свою жизнь без сомнений в обмен на тех, кто остался в Мариуполе.

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