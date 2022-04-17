Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🚢 Горить "Москва" 💪 СБУ впіймала Медведчука 🛡 Хіматака на Маріуполь ⚔ Битва за Донбас
Поиск на segodnya.ua

Леся і корабель

Дантес - ворог РФ

Концерт ONUKA

Кері і песик

Поцілунки Лопес

Звернення Рішара
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Ігор Кондратюк відреагував на звернення Оксани Марченко: Подружкою не була

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
17 квітня, 10:29
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Український продюсер Ігор Кондратюк та Оксана Марченко неодноразово перетиналися на знімальних майданчиках талант-шоу, проте дружні стосунки у них не склалися
/ Фото: Facebook

Скандальний відеозвернення Оксани Марченко до Володимира Зеленського та Реджепа Ердогана з проханням звільнити її чоловіка-зрадника вже стало приводом для численних мемов.

Не міг не прокоментувати "мольби" телеведучої її колега з численних талант-шоу український продюсер Ігор Кондратюк.

Реклама

На своїй сторінці у Facebook продюсер запропонував Марченко записати відеозвернення до свого кума Путіна.

Оксано, звернися до свого кума Путіна-х***ла, щоб вибрався з України, і твій чоловік буде на волі! – звернувся до телеведучої Кондратюк.

Скріншот – Facebook

У коментарях під постом користувачі відзначили, що Марченко колись була "подружкою" Кондратюка, на що продюсер дав чітку відповідь.

Це до мене претензія чи просто констатуєте? Подружкою не була, колегою по роботі була. Але я не поїхав мізками, погодьтеся. Мене не цікавила їхня родина та дружба з нею, – відповів продюсер.

Скріншот – Facebook

Нагадаємо, що Оксана Марченко свого часу була ведучою кількох шоу на телебаченні, проте з того часу телеведуча серйозно змінилася. Як із роками змінювалася зовнішність Оксани Марченко – дивіться у матеріалі сайту "Сегодня".

Реклама

Читайте наші новини у telegram-каналі. Там ми цілодобово інформуємо вас про події.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Помешкання зірок
Зірки, чиї будинки повністю або частково зруйновані окупантами
1
Євген Синельников Євген Синельников
2
Валерій Харчишин Валерій Харчишин
3
Ігор Кондратюк Ігор Кондратюк
4
Вікторія Сміюха Вікторія Сміюха
5
Ілона Гвоздьова Ілона Гвоздьова
6
Юрій Фальоса Юрій Фальоса
Українки в Голівуді
Зарубіжні актриси українського походження
Віра Фарміга
Віра Фарміга
Кетрін Вінник
Кетрін Вінник
Іванна Сахно
Іванна Сахно
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
Міла Куніс
Міла Куніс
1 /2
Сасекські в Нідерландах
Рідкісна поява на публіці Меган та Гаррі
Більше фото
Цитата дня

Я віддала б своє життя без сумнівів в обмін на тих, хто залишився в Маріуполі.

Цитата на segodnya.ua
Злата Огнєвіч Співачка
Зізнання Злати

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти