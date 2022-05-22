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Игорь Кондратюк раз и навсегда развенчал миф о "хороших россиянах": это оксюморон!

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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22 мая, 19:58
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Украинский продюсер считает, что даже те россияне, которые позиционируются как представители либеральной интеллигенции, ничего не делают для прекращения войны
Игорь Кондратюк объяснил, что не так с российскими оппозиционерами и почему им не следует верить
Игорь Кондратюк объяснил, что не так с российскими оппозиционерами и почему им не следует верить / Фото: Скриншот из видео

Игорь Кондратюк уже неоднократно жестко высказывался о звездах-рашистах, поддерживающих кровавый и циничный Кремль. В частности, он неплохо пристыдил Тину Канделаки, назвав ее "безмозглой бл*дью".

Сейчас же продюсер решил объяснить украинцам, почему "хороших россиян" вообще не существует. И даже те граждане РФ, которые якобы создают оппозицию путинскому режиму, тоже не являются "святыми".

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В Facebook Кондратюк отметил, что вместо того чтобы, пользуясь своими связями и определенным авторитетом, убеждать правительства стран Европы и мира не сотрудничать с путинской РФ, усиливать санкции и эмбарго против России для ускорения окончания войны и уничтожения кремлевского тоталитарного режима, российская "либеральная интеллигенция" рассказывает миру в соцсетях о:

  • кто такой Путин;
  • что там внутри России ("не все так однозначно, есть нормальные люди");
  • российскую культуру не стоит изолировать/игнорировать/х*рить даже сейчас (серьезно? это главная проблема современности?!);
  • анализ дел на фронте;
  • какой будет "их" россия после х*йла;
  • как тяжело жить россиянам, которые вынуждены убегать от режима путина и т.д.

Только общими действиями всех прогрессивных людей мира можно остановить и уничтожить раковую опухоль цивилизации – воинственный имперский российских нацизм – рашизм, – объяснил продюсер.

По мнению Кондратюка, российские оппозиционеры-либералы должны либо активно начинать действовать против нынешней России, либо отправляться вслед за российским кораблем.

Иного им не дано. Но понять это далековато не каждому из них дано. Поэтому для меня "хорошие русские" – оксюморон, – отметил он.

Кстати, раньше Игорь Кондратюк уже высказался о "хороших россиянах", называв их знатоками х**ла и своей родины-террористки-агрессора.

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Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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