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Kalush Orchestra залишиться за кордоном після Євробачення-2022? Фронтмен розкрив усі карти гурту

Христина Полякова Христина Полякова Редактор Зірки Сьогодні
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6 травня, 07:35
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Соліст українського колективу Олег Псюк зізнався, що музиканти робитимуть після закінчення пісенного конкурсу
Олег Псюк сказав, як музиканти діятимуть далі після "Євробачення"
Олег Псюк сказав, як музиканти діятимуть далі після "Євробачення" / Фото: kalush.official

"Євробачення-2022" не за горами, тому всі учасники змагань, зокрема й представники України – хіп-хоп-гурт Kalush Orchestra активного готується до конкурсу та щодня репетирує.

Під час однієї з пресконференції у Турині фронтмен Kalush Orchestra Олег Псюк розсекретив плани колективу після виступу на "Євробаченні-2022". Як пояснив соліст, усі музиканти повернуться до України.

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Один із учасників нашого гурту зараз залишився на війні, і він боронить Київ. А ми тут представляємо інтереси кожного українця. Звичайно, після закінчення "Євробачення" ми повертаємося в Україну. У нас спецдозвіл на виїзд до кінця конкурсу. Ми одразу повертаємося і кожен робитиме свої справи, – пояснив Псюк.

Як додав лідер гурту, на Батьківщині він займається волонтерською діяльністю – допомагає українцям з житлом, ліками та транспортом.

У мене, наприклад, є волонтерська організація. Нас 35 людей. Ми допомагаємо людям з житлом, транспортом, ліками. Таким чином ми щодня допомагаємо дуже багатьом людям України, волонтеримо, – заявив артист.

Зазначимо, що "Євробачення-2022" ще не стартувало, а у глядачів вже є ТОП-5 улюбленців. Хто вони – читайте у матеріалі.

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Також нагадаємо, оголошуватиме результати голосування від України на пісенному конкурсі солістка гурту Gо_A Катерина Павленко.

Христина Полякова
Христина Полякова Редактор Зірки Сьогодні

У журналістиці із 2016 року. Пишу про найактуальніші теми зі світу шоу-бізнесу та культури. Захоплююсь грою на барабанах та подорожами.

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