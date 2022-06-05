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Катя Осадчая трогательно поздравила папу с днем рождения: "Ты мой пример во всем" (фото)

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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5 июня, 13:12
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Телеведущая не виделась со своим отцом Александром Осадчим около трех месяцев. Все это время ее родители находились возле Киева
Катя Осадчая показала теплые фото со своим папой в его день рождения
Катя Осадчая показала теплые фото со своим папой в его день рождения / Фото: instagram.com/kosadcha

Долгое время Екатерина Осадчая, которая показала селфи, сделанное 24 февраля, вместе с мужем Юрием Горбуновым и детьми находились на западе Украины. Недавно они вернулись домой и телеведущая впервые после разлуки встретилась со своими родителями.

Сегодня отец Осадчей отмечает день рождения. По случаю праздника Екатерина решила опубликовать в Instagram нежные фото с родным человеком и пожелать ему сохранять "невероятную любовь к жизни и всему, что он делает". Также телеведущая вспомнила тот февральский день, который разъединил ее с родителями.

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Екатерина Осадчая со своим отцом Александром
Екатерина Осадчая со своим отцом Александром / Фото: instagram.com/kosadcha

В феврале, когда мы отправлялись с детьми от родителей на запад Украины, прощались и не знали, увидимся ли снова, никто это не говорил вслух, но все понимали. Родители остались в пригороде Киева и вместе с котом пережили все самые страшные ночи и дни недалеко от Василькова, – вспомнила телезвезда.

Екатерина обнимает своего папу
Екатерина обнимает своего папу / Фото: instagram.com/kosadcha

Екатерина Осадчая убеждена, что скоро Украина победит и враги больше не будут портить нам жизнь.

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Непокоренность духа, защита своего и уверенность, что ты на своей земле и нет здесь места "русскому миру". Папа, ты мой пример во всем, люблю тебя! C Днем рождения! Победа скоро и враги нам больше не будут портить нашу жизнь, – добавила телеведущая.

Фолловеры присоединились к поздравлениям и заявили, что Екатерина очень похожая на своего отца.

Напомним, ранее Юрий Горбунов и Катя Осадчая, объявили о желании усыновить ребенка , чьи родители погибли на войне.

Отметим, с первых дней полномасштабной войны телеведущая активно борется на информационном фронте. В частности, она одна из первых публично призывала не молчать украинок, работающих в России.

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Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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