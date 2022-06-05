Катерина Осадча зворушливо привітала тата з днем народження: "Ти мій приклад в усьому" (фото)

Телеведуча не бачилась зі своїм батьком Олександром Осадчим близько трьох місяців. Весь цей час її батьки перебували біля Києва

Катя Осадча показала теплі фото зі своїм татом у його день народження / Фото: instagram.com/kosadcha

Тривалий час Катерина Осадча, яка показала селфі, зроблене 24 лютого, разом з чоловіком Юрієм Горбуновим та дітьми перебували на заході України. Нещодавно вони повернулись додому і телеведуча вперше після розлуки зустрілась зі своїми батьками.

Сьогодні тато Осадчої відзначає день народження. Із нагоди свята Катерина вирішила опублікувати в Instagram ніжні фото з рідною людиною та побажати йому зберігати "неймовірну любов до життя і всього, що він робить". Також телеведуча згадала лютневий день, який розз'єднав її з батьками.

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Катерина Осадча зі своїм батьком Олександром / Фото: instagram.com/kosadcha

В лютому, коли ми вирушали з дітьми від батьків на захід України, прощалися і не знали, чи побачимося знову, ніхто це не говорив вголос, але всі розуміли. Батьки залишися у передмісті Києва і разом з котом пережили всі найстрашніші ночі і дні неподалік Василькова, – пригадала телезірка.

Катерина обіймає свого тата / Фото: instagram.com/kosadcha

Катерина Осадча переконана, що скоро Україна переможе і вороги більше не псуватимуть нам життя.

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Нескореність духу, захист свого і впевненість, що ти на своїй землі і немає тут місця "русскому миру". Тато, ти мій приклад в усьому, люблю тебе! З Днем народження! Перемога скоро і вороги нам більше не будуть псувати наше життя, – додала телеведуча.

Фоловери приєднались до привітань та заявили, що Катерина дуже схожа на свого тата.

Нагадаємо, раніше Юрій Горбунов та Катя Осадча, оголосили про бажання усиновити дитину, чиї батьки загинули на війні.

Зазначимо, з перших днів повномасштабної війни телеведуча активно бореться на інформаційному фронтію Зокрема, вона одна з перших публічно закликала не мовчати українок, які працюють на Росії.