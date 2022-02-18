Крым не наш. Корогодский оправдал Алину Паш

Бизнесмен и меценат высказался о скандале вокруг Нацотбора и затронул тему Крыма

Гарик Корогодский заступился за Алину Паш и угодил в скандал / Фото: instagram.com/alinapash, instagram.com/garikkorogodski

Известный бизнесмен Гарик Корогодский решил высказаться о Нацотборе и хейте Алины Паш. По его мнению, общество требует от известных личностей слишком многое.

Свое скандальное заявление Корогодский опубликовал в Facebook-профиле.

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Не до**я ли вы требуете от людей? То Алина Паш недостаточно украинская, то Усик не тому богу молится, то на Олимпийских Играх не тому руку пожали. То спросите "Чей Крым" и в глаза заглядываете, ждете ответа, что Крым – Украина. А Крым давно не наш, к огромному сожалению, в том числе вашими молитвами. Попуститесь уже, – высказался Гарик Корогодский.

Скриншот: facebook.com/garik.korogodskiy

Не прошел мимо публикации Сергей Стерненко, который предложил Гарику купить билеты в Россию.

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Скриншот: facebook.com/garik.korogodskiy

Да и в целом комментарии под постом бизнесмена не самые доброжелательные:

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Чтобы не жалеть потом, что промолчал. Гарик, пошел ты на**й, попускатель хренов"

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