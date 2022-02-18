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Крим не наш. Гарік Корогодський виправдав Аліну Паш

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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18 лютого, 11:38
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Бізнесмен і меценат висловився про скандал навколо Нацвідбору і торкнувся теми Криму
Гарік Корогодський заступився за Аліну Паш і потрапив у скандал
Гарік Корогодський заступився за Аліну Паш і потрапив у скандал / Фото: instagram.com/alinapash, instagram.com/garikkorogodski

Відомий бізнесмен Гарік Корогодський вирішив висловитись про Нацвідбір та хейт Аліни Паш. На його думку, суспільство вимагає від відомих особистостей дуже багато.

Свою скандальну заяву Корогодський опублікував у Facebook-профілі, підкресливши, що якби промовчав, то докоряв би себе за це.

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Чи не до**я ви вимагаєте від людей? То Аліна Паш недостатньо українська, то Усік не тому богу молиться, то на Олімпійських Іграх не тому руку потиснули. То спитаєте "Чий Крим" і в очі заглядаєте, чекаєте на відповідь, що Крим – Україна. А Крим давно не наш, на превеликий жаль, у тому числі ваші молитви. Попустіться вже, – висловився Гарік Корогодський.

Скріншот: facebook.com/garik.korogodskiy

Не пройшов повз публікацію український активіст та громадський діяч Сергій Стерненко, який запропонував Гарику купити квитки до Росії:

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  • "Гарік, тобі квиточки в улюблену росію подарувати чи сам візьмеш?"
Скріншот: facebook.com/garik.korogodskiy

Та й загалом коментарі під посадою бізнесмена не найпозитивніші:

  • Щоб не жалкувати потім, що промовчав. Гарік, пішов ти на**й, попускатель хрєнов"

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Скріншот: facebook.com/garik.korogodskiy

Хто такий Гарік Корогодський

Бізнесмен, письменник, меценат, співзасновник благодійного фонду "Життєлюб". Він також є співвласником фітнес-центру "Акваріум" та ТРЦ Dream Town.

Гарік народився у Києві, в єврейській родині. Навчався у Києві та Москві. Бізнесом Корогодський почав займатися вже у 80-х, а у 1994-му заробив перший мільйон.

Гарік Корогодський
Гарік Корогодський / Фото: instagram.com/garikkorogodski

Гарік займався комп'ютерною технікою, нафтою, якийсь час переховувався в Ізраїлі. Він також написав книгу "Як витратити мільйон, якого немає й інші історії єврейського хлопчика".

Раніше гурт Go_A заявив, що через суперечливий Нацвідбір, Україну можуть дискваліфікувати.

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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