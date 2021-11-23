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Лобода умилила Сеть фото с подросшей дочерью: Копия мамы

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"
23 ноября, 10:03
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У Светланы Лободы есть две дочки – 10-летняя Евангелина и трехлетняя Тильда. Младшую дочь певица пока не показывает в соцсетях, а вот фото со старшей дочкой публикует с удовольствием
Светлана Лобода показала новые фото со старшей дочкой Евангелиной
Светлана Лобода показала новые фото со старшей дочкой Евангелиной / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Светлана Лобода, которая недавно дала первое большое интервью в Украине, старается все свое свободное время посвящать дочкам. У себя в Instagram певица решила поделиться новым совместным фото со старшей дочкой Евангелиной.

Певица позировала в белых джинсах и серебристой дубленке. А вот ее дочка предстала в джинсах-клеш и дутом пуховике фиолетового цвета.

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Светлана Лобода с дочкой Евангелиной
Светлана Лобода с дочкой Евангелиной / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Светлана Лобода с дочкой
Светлана Лобода с дочкой / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Светлана Лобода со старшей дочкой
Светлана Лобода со старшей дочкой / Фото: instagram.com/lobodaofficial

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В комментариях подписчики оставили много комплиментов маме и дочке.

  • "Какие красивые и стильные"
  • "Подрастает смена Свете"
  • "Какая красивая девочка. Как мама"
  • "Какие вы красивые. Очень похожи"
  • "Копия мамы"
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram

Евангелина – дочь Светланы Лободы от гражданского брака с хореографом Андреем Царем. У певицы есть еще одна дочь, Тильда, которая родилась в 2018 году. Имя отца ребенка артистка не называет.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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