Лобода розчулилу Мережу фото з підрослою дочкою: Копія мами

Світлана Лобода, яка нещодавно дала перше велике інтерв'ю в Україні, намагається весь свій вільний час присвячувати донькам. У себе в Instagram співачка вирішила поділитися новим спільним фото зі старшою донькою Євангеліною.
Співачка позувала в білих джинсах та сріблястому дублянці. А ось її донька постала в джинсах-кльошах і дутому пуховику фіолетового кольору.
Далі по темі
У коментарях передплатники залишили багато компліментів мамі та доньці.
- "Які красиві та стильні"
- "Підростає зміна Світлані"
- "Яка гарна дівчинка. Як мама"
- "Які ви гарні. Дуже схожі"
- "Копія мами"
Євангеліна – донька Світлани Лободи від громадянського шлюбу з хореографом Андрієм Царем. Співачка має ще одну дочку, Тільду, яка народилася 2018 року. Ім'я батька дитини артистка не називає.
Дізнайтесь інші новини:
- Довелося звернутися до батюшки – Лобода спростувала свою причетність до сатанізму на Муз-ТВ
- Лобода з'явилася на публіці у весільній сукні (фото) .
- Влаштували фотополювання зі смартфоном Xiaomi 11Т: як пройшов осінній інстаміт у парку "Беремицьке".