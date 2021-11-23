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Лобода розчулилу Мережу фото з підрослою дочкою: Копія мами

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"
23 листопада, 10:03
В закладинки
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У Світлани Лободи є дві доньки – 10-річна Євангеліна та трирічна Тільда. Молодшу доньку співачка поки що не показує в соцмережах, а ось фото зі старшою донькою публікує із задоволенням
Світлана Лобода показала нові фото зі старшою донькою Євангеліною
Світлана Лобода показала нові фото зі старшою донькою Євангеліною / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Світлана Лобода, яка нещодавно дала перше велике інтерв'ю в Україні, намагається весь свій вільний час присвячувати донькам. У себе в Instagram співачка вирішила поділитися новим спільним фото зі старшою донькою Євангеліною.

Співачка позувала в білих джинсах та сріблястому дублянці. А ось її донька постала в джинсах-кльошах і дутому пуховику фіолетового кольору.

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Світлана Лобода з донькою Євангеліною
Світлана Лобода з донькою Євангеліною / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Світлана Лобода з донькою
Світлана Лобода з донькою / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Світлана Лобода зі старшою донькою
Світлана Лобода зі старшою донькою / Фото: instagram.com/lobodaofficial

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У коментарях передплатники залишили багато компліментів мамі та доньці.

  • "Які красиві та стильні"
  • "Підростає зміна Світлані"
  • "Яка гарна дівчинка. Як мама"
  • "Які ви гарні. Дуже схожі"
  • "Копія мами"
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram

Євангеліна – донька Світлани Лободи від громадянського шлюбу з хореографом Андрієм Царем. Співачка має ще одну дочку, Тільду, яка народилася 2018 року. Ім'я батька дитини артистка не називає.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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