Лобода розчулилу Мережу фото з підрослою дочкою: Копія мами

У Світлани Лободи є дві доньки – 10-річна Євангеліна та трирічна Тільда. Молодшу доньку співачка поки що не показує в соцмережах, а ось фото зі старшою донькою публікує із задоволенням

Світлана Лобода показала нові фото зі старшою донькою Євангеліною / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Світлана Лобода, яка нещодавно дала перше велике інтерв'ю в Україні, намагається весь свій вільний час присвячувати донькам. У себе в Instagram співачка вирішила поділитися новим спільним фото зі старшою донькою Євангеліною.

Співачка позувала в білих джинсах та сріблястому дублянці. А ось її донька постала в джинсах-кльошах і дутому пуховику фіолетового кольору.

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Світлана Лобода з донькою Євангеліною / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Світлана Лобода з донькою / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Світлана Лобода зі старшою донькою / Фото: instagram.com/lobodaofficial

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У коментарях передплатники залишили багато компліментів мамі та доньці.

"Які красиві та стильні"

"Підростає зміна Світлані"

"Яка гарна дівчинка. Як мама"

"Які ви гарні. Дуже схожі"

"Копія мами"

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Євангеліна – донька Світлани Лободи від громадянського шлюбу з хореографом Андрієм Царем. Співачка має ще одну дочку, Тільду, яка народилася 2018 року. Ім'я батька дитини артистка не називає.

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