Почему Дима Коляденко развелся с первой женой – признание хореографа

Шоумен, певец и хореограф Дмитрий Коляденко приоктрыл завесу в личную жизнь с первой супругой Еленой Коляденко

Шоумен рассказал о разводе с Еленой Коляденко / Фото: kolyadenkodima_official

Дмитрий Коляденко так и не смог связать себя узами брака с Ириной Билык, а вот с хореографом Еленой Коляденко супружеская жизнь продлилась 10 лет. Подробности совместной жизни с танцовщицей Коляденко раскрыл в программе "ЖВЛ".

Роман хореографов развивался очень быстро и стремительно. Дмитрий и Елена познакомились в театре бабушки Коляденко, а на следующий день артист сделал предложение возлюбленной. По словам Коляденко, это была любовь с первого взгляда и пара решила не медлить.

Реклама

Вскоре у пары родился сын Филипп. Тогда пара испытывала серьезные трудности, так же, как и большая часть страны в 90-е. Однако, семья Коляденко не отчаивались и решились создать свой собственный коллектив, который в скором времени стал одним из самых успешных шоу-балетов в Украине. Кадры с эффектных выступлений в лучшем качестве – только с новым смартфоном!

На момент выхода программы "Шанс", где Коляденко создавали эпатажные постановки и удивляли публику, супруги уже были не вместе – Елена ушла от Дмитрия.

Любовь исчезла. Она захотела свободы, она была серым королем. Я работал, ставил, славу брал. А ей тоже захотелось. Елена ушла с Филиппом из дома с вещами, — поделился Коляденко.

После расставания с супругой, Коляденко остался совсем один на очень долгий период времени.

Реклама

Читай также: