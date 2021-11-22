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Почему Дима Коляденко развелся с первой женой – признание хореографа

Мария Коробова Мария Коробова Редактор проекта "Звезды"
22 ноября, 17:02
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Шоумен, певец и хореограф Дмитрий Коляденко приоктрыл завесу в личную жизнь с первой супругой Еленой Коляденко
Шоумен рассказал о разводе с Еленой Коляденко
Шоумен рассказал о разводе с Еленой Коляденко / Фото: kolyadenkodima_official

Дмитрий Коляденко так и не смог связать себя узами брака с Ириной Билык, а вот с хореографом Еленой Коляденко супружеская жизнь продлилась 10 лет. Подробности совместной жизни с танцовщицей Коляденко раскрыл в программе "ЖВЛ".

Роман хореографов развивался очень быстро и стремительно. Дмитрий и Елена познакомились в театре бабушки Коляденко, а на следующий день артист сделал предложение возлюбленной. По словам Коляденко, это была любовь с первого взгляда и пара решила не медлить.

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Вскоре у пары родился сын Филипп. Тогда пара испытывала серьезные трудности, так же, как и большая часть страны в 90-е. Однако, семья Коляденко не отчаивались и решились создать свой собственный коллектив, который в скором времени стал одним из самых успешных шоу-балетов в Украине. Кадры с эффектных выступлений в лучшем качестве – только с новым смартфоном!

На момент выхода программы "Шанс", где Коляденко создавали эпатажные постановки и удивляли публику, супруги уже были не вместе – Елена ушла от Дмитрия.

Любовь исчезла. Она захотела свободы, она была серым королем. Я работал, ставил, славу брал. А ей тоже захотелось. Елена ушла с Филиппом из дома с вещами, — поделился Коляденко.

После расставания с супругой, Коляденко остался совсем один на очень долгий период времени.

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Мария Коробова
Мария Коробова Редактор проекта "Звезды"

Окончила факультет «Кино-и телеискусства» Харьковской академии культуры. В журналистике 5 лет. Работала в телевизионных проектах и популярных изданиях.

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