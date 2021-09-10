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MONATIK впечатлил фанатов долгожданным клипом на песню C.О.В.А: Очень мощно! (видео)

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"
10 сентября, 13:57
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Одна из самых любимых песен поклонников артиста – "С.О.В.А." – обзавелась музыкальным видео. В этот раз клип получился в совершенно неожиданном для всех стиле
MONATIK выпустил мультипликационный клип
MONATIK выпустил мультипликационный клип / Фото: Скриншот из YouTube

Украинский певец MONATIK, который минувшим летом выпустил клип на песню "Зажигать", презентовал новую видеоработу в мультипликационном стиле. Полюбившаяся многим песня "С.О.В.А", вошедшая в третий сольный альбом "LOVE IT ритм", получила развитие в трехмерной компьютерной анимации.

Режиссером выступил 2D и 3D-иллюстратор ELLS WAKE, который для видео анимировал более тысячи кадров. В клипе можно увидеть различные отсылки к творчеству самого певца. По словам MONATIK, главная идея песни – во внутренней силе человека, который научился быть сильнее эмоций разочарования в людях.

Чем старше мы становимся, тем чаще ловим себя на мысли, что люди многие ведут себя как-то не по-людски. Как животные, ей Богу. Пытаются укусить, откусить, навредить, получая от этого истинное, нечеловеческое наслаждение. В такие моменты хочется стать совой: не бежать сквозь деревья, не мудрые, а с волками затаившимися... и лететь над ними. Стать выше, сильнее, быстрее. Увидеть свет в темном каменном лесу, отчетливо и ясно. Когда они врут острыми зубами, поклацивая за спиной, когда потом смотрят в глаза, улыбаясь продолжая врать. Хочется просто поблагодарить их за уроки, силу крыльев и возможность взлететь выше, и вспомнить что сегодня нужно очень много раз перепроверить, чтобы во что-то поверить. Надеюсь, они остаются удовлетворёнными и сытыми. Надеюсь, уже не узнаю. Отныне я над ними летаю. Если понимаете о чем я, а я думаю понимаете очень хорошо, раз дочитали до этих строк... – написал MONATIK.

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Клип собрал уже почти пол миллиона просмотров.

  • "Очень мощно"
  • "Шикарно. Просто огонь, благодарю за этот текст"
  • "Гениальная работа! Какой титанический труд сюда вложен, идеи – восторг! Такого в Украине я не видела чтобы кто-то вообще из артистов делал, браво!"

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Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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