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Таню Муиньо сняла клип для Cardi B. Смотрим лучшие работы номинантки на MTV Video Music Awards

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
14 августа, 11:13
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Украинская режиссер сняла еще одно видео для американской рэперши. В клипе Cardi B танцует обнаженной с большим животом – исполнительница беременна во второй раз
Украинского режиссера Таню Муиньо номинировали на MTV Video Music Awards
Украинского режиссера Таню Муиньо номинировали на MTV Video Music Awards / Фото: YouTube

Видео на песню Lizzo и Cardi B — Rumors напоминает древнюю Грецию и поющих муз из диснеевского "Геркулеса". Главные героини в клипе тверкают и читают рэп в античных нарядах. Очень зрелищно)

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Но самое впечатляющее в клипе, конечно, Cardi B, которая снялась в нем будучи беременной. Смотрите сами:

Lizzo – Rumors feat. Cardi B

В этом году Таню Муиньо получила номинацию в категории "Лучший режиссер" за клип для Lil Nas X – MONTERO (Call Me By Your Name).

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Интересно, что исполнитель тоже значится режиссером этого скандального видео. Предлагаем снова посмотреть клип:

Lil Nas X – MONTERO (Call Me By Your Name)

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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Я сравниваю себя не с девочками из глубинок, которым, конечно, было тяжелее, это очевидно. Я смотрю на мультимиллионеров, которые тоже чьи-то сыновья и дочери. И по сравнению с ними, я боролась за все сама, я всего добилась сама. И нельзя это обесценивать только из-за моей фамилии. Если бы ее не было, я бы добилась ровно того же, может быть позже, но свое бы я забрала.

Ксения Собчак журналист, ведущая
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