Таню Муиньо сняла клип для Cardi B. Смотрим лучшие работы номинантки на MTV Video Music Awards

Украинская режиссер сняла еще одно видео для американской рэперши. В клипе Cardi B танцует обнаженной с большим животом – исполнительница беременна во второй раз

Украинского режиссера Таню Муиньо номинировали на MTV Video Music Awards / Фото: YouTube

Видео на песню Lizzo и Cardi B — Rumors напоминает древнюю Грецию и поющих муз из диснеевского "Геркулеса". Главные героини в клипе тверкают и читают рэп в античных нарядах. Очень зрелищно)

Но самое впечатляющее в клипе, конечно, Cardi B, которая снялась в нем будучи беременной. Смотрите сами:

Lizzo – Rumors feat. Cardi B

В этом году Таню Муиньо получила номинацию в категории "Лучший режиссер" за клип для Lil Nas X – MONTERO (Call Me By Your Name).

Интересно, что исполнитель тоже значится режиссером этого скандального видео. Предлагаем снова посмотреть клип:

Lil Nas X – MONTERO (Call Me By Your Name)