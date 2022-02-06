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Нина Матвиенко vs Верка Сердючка: кто главная гордость Украины среди артистов

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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6 февраля, 15:26
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Узнайте мнение украинцев о том, кого из звезд они считают самой большой гордостью родины
Украинцы назвали главную гордость Украины среди звезд.
Украинцы назвали главную гордость Украины среди звезд. / Фото: Instagram

В украинском шоу-бизе многие звезды могут претендовать на номинацию "Гордость Украины" за свою деятельность и развитие украинской культуры. Однако кто же все-таки №1 в этой категории помог установить новый опрос сайта "Сегодня", который провела исследовательская компания Gradus .

Отметим, что за новостями шоу-бизнеса следят жители городов Украины с населением 50к+ в возрасте 18-60 лет. Так вот, 19,7% всех опрошенных считают, что главной гордостью Украины является Нина Матвиенко, которая раньше рассказывала, как ее подводил муж и почему они живут раздельно.

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Нина Матвиенко
Нина Матвиенко / Фото: Instagram.com

На втором месте в рейтинге расположилась группа "Океан Эльзы" (18,6%), а на третьем – Верка Сердючка (15,6%).

Также 10,4% украинцев считают гордостью родины Джамалу и 6,6% опрошенных – Руслану.

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Исследование было проведено исследовательской компанией Gradus Research в партнерстве с телеканалом "Украина" методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении.

Онлайн-панель Gradus отображает структуру населения городов размером более 50 000 жителей в возрасте 18-60 лет по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону. Период проведения поля: 2 февраля 2022 с 12:05 до 15:25. Размер подборки: 1000 респондентов.

Для справки:

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  • Gradus – система быстрых социологических онлайн опросов на базе выборки панельного типа с помощью мобильного приложения Gradus. Выборка отражает структуру населения городов с количеством жителей более 50 тысяч по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону.
  • Метод сбора информации: опрос, самостоятельное заполнение на смартфонах среди участников онлайн-панели Gradus.
  • Целевая группа исследования: мужчины и женщины от 18 до 60 лет, проживающие в городах с населением 50 тыс. жителей и старше.

Помогайте стране отслеживать состояние общества в период посткарантина – устанавливайте мобильное приложение Gradus .

Приложение для владельцев iPhone .

Программа для пользователей Android .

Напомним, ранее мы писали о самых стильных звездах украинского шоу-биза. Читайте в материале, кого украинцы считают иконой стиля.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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Rhett and Link Rhett and Link
$30 млн
5
Unspeakable Unspeakable
$28,5 млн
6
Настя Настя
$28 млн
7
Райан Каджи Райан Каджи
$27 млн
8
Dude Perfect Dude Perfect
$20 млн
9
Логан Пол Логан Пол
$18 млн
10
Престон Арсмент Престон Арсмент
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