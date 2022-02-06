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Ніна Матвієнко vs Вєрка Сердючка: хто головна гордість України серед артистів

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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6 лютого, 15:26
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Дізнайтеся думку українців про те, кого із зірок вони вважають найбільшою гордістю батьківщини
Українці назвали головну гордість України серед зірок.
Українці назвали головну гордість України серед зірок. / Фото: Instagram

В українському шоу-бізі чимало зірок можуть претендувати на номінацію "Гордість України" за свою діяльність та розвиток української культури. Проте хто ж все-таки №1 у цій категорії, допомогло встановити нове опитування сайту "Сьогодні", яке провела дослідницька компанія Gradus.

Зазначимо, що за новинами шоу-бізнесу стежать мешканці міст України з населенням 50к+ у віці 18-60 років. Так ось, 19,7% усіх опитаних вважають, що головною гордістю України є Ніна Матвієнко, яка раніше розповідала, як її підводив чоловік і чому вони живуть окремо.

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Ніна Матвієнко
Ніна Матвієнко / Фото: Instagram.com

На другому місці у рейтингу розташувався гурт "Океан Ельзи" (18,6%), а на третьому – Вєрка Сердючка (15,6%).

Також 10,4% українців вважають гордістю батьківщини Джамалу та 6,6% опитаних – Руслану.

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Дослідження було проведено дослідницькою компанією Gradus Research у партнерстві з телеканалом "Україна" методом самозаповнення анкети у мобільному додатку.

Онлайн-панель Gradus відображає структуру населення міст розміром понад 50 000 жителів віком 18-60 років за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіону. Період проведення поля: 2 лютого 2022 року з 12:05 до 15:25. Розмір вибірки: 1000 респондентів.

Для довідки:

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  • Gradus – система швидких соціологічних онлайн опитувань на базі вибірки панельного типу за допомогою мобільного додатка Gradus. Вибірка відображає структуру населення міст з кількістю жителів понад 50 тисяч за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном.
  • Метод збирання інформації: опитування, самостійне заповнення на смартфонах серед учасників онлайн-панелі Gradus.
  • Цільова група дослідження: чоловіки та жінки від 18 до 60 років, які проживають у містах з населенням 50 тис. жителів та більше.

Допомагайте країні відстежувати стан суспільства в період посткарантину – встановлюйте мобільний додаток Gradus.

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Програма для користувачів Android.

Нагадаємо, раніше ми писали про найстильніших зірок українського шоу-бізу. Читайте у матеріалі, кого українці вважають іконою стилю.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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$45 млн
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Настя Настя
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Райан Каджі Райан Каджі
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