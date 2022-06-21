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Павлу Зиброву – 65! Эти подарки от жены Марины и дочери Дианы тронули певца в самое сердце (фото)

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Рома Семыкин Рома Семыкин Team Lead Звезды Сегодня
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21 июня, 17:20
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21 июня обладатель самых пышных усов страны планировал праздновать день рождения на сцене. Но из-за войны принимает поздравления дома. Кто позвонил, а кто приехал лично – читайте в эксклюзивном материале "Сегодня"
Павло Зибров празднует 65-летие в семейном кругу.
Павло Зибров празднует 65-летие в семейном кругу. / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Что-что, а праздновать дни рождения семья Павла Зиброва всегда умела! Однако, из-за начала полномасштабной войны, громким застольям и вечеринкам не время. Сейчас народный любимец выступает на благотворительных концертах перед ВСУ. А недавно выпустил композицию о том, как миллионы украинцев покинули свои дома . Песня получила название "Я так хочу додому".

Первыми звездного именинника поздравили супруга Марина и дочь Диана.

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Павло Зибров с самыми родными женщинами: женой Мариной и дочерью Дианой
Павло Зибров с самыми родными женщинами: женой Мариной и дочерью Дианой / Фото: Коллаж: Сегодня

Та самая любимая, которую Зибров искал "целых 10 лет" (слова из песни "Марина"), подарила мужчине магнолию. Ее Павел Николаевич уже посадил во дворе.

Марина Зиброва подарила любимому мужу магнолию. Фото: личный архив звезды
Марина Зиброва подарила любимому мужу магнолию. Фото: личный архив звезды

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Жена хорошо знает хобби певца. Ведь садоводство, да и вообще земельные работы – отдушина Народного артиста.

Дочь Диана, в смартфоне которой хранятся тысячи снимков звездного отца, подарила имениннику фотокартину.

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Дочь Диана подарила отцу фотокартину. Фото: личный архив звезды
Дочь Диана подарила отцу фотокартину. Фото: личный архив звезды

Сайту "Сегодня" девушка рассказала, кто именно вдохновил ее на такую креативную идею.

Я видела такое в Интернете у западных звезд. Подумала: было бы классно сделать Павлу Николаевичу такой подарок. Это коллаж из разных фотографий. В память обо всех моментах, которые были в жизни. Ему такой подарок очень понравился, – в телефонном разговоре рассказала Диана Зиброва.

Лично приехать и поздравить Павла Николаевича с днем рождения не смогли большинство звездных друзей. Ирина Билык сейчас за границей. Алина Гросу с семьей в Черновцах. Виталий Козловский на благотворительном концерте в воинской части. Но все они по телефону поздравили Павла Зиброва.

Павло Зибров с Ириной Билык
Павло Зибров с Ириной Билык / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Главные усы страны празднует юбилей в семейном кругу. Среди гостей и кумовья: композиторы Петр Мага и Юрий Рыбчинский. Что касается пожелания себе на день рождения, то здесь Павел Зибров весьма лаконичен.

Сейчас мы все едины в желании – чтобы как можно скорее закончилась война!, – поделился с "Сегодня" звездный именинник.

Праздничный торт звездного именинника. Фото: личный архив Павла Зиброва
Праздничный торт звездного именинника. Фото: личный архив Павла Зиброва

Напомним, за несколько дней до полномасштабного наступления армии РФ в Украину, дочь Павла Зиброва, Диана, отпраздновала 25-летие.

Рома Семыкин
Рома Семыкин Team Lead Звезды Сегодня

В СМИ с 2015 года. Работал журналистом, редактором, линейным продюсером на развлекательно-информационных телевизионных проектах (преимущественно утренних шоу). С шоу-бизнесом уже давно на «ты». С места событий освещал «Евровидение», Одесский международный кинофестиваль, концерты популярных исполнителей, музыкальные фестивали и т.п. Сотни интервью с украинскими и мировыми знаменитостями. Чего уж там, брал комментарий у Пэрис Хилтон :) Так что в планах - интервью с ее подружкой, Бритни Спирс. Еще бы, пятый студийный альбом поп-принцессы «Blackout» вдохновляет на самые крутые идеи. В команде "Сегодня" с 2022 года.

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