Из-за песни Dancing Lasha Tumbai Данилко попал в громкий скандал

Андрей Данилко рассказал о травле в России после Евровидения-2007 / Фото: Скриншот из YouTube

Андрей Данилко не один год доказывал, что в песни Dancing Lasha Tumbai не было строк "Раша, гудбай". Правда, как обычно, россияне верят только телевизору.

Тогда артист много выступал в России и был частым гостем в российских программах. Но после участия в Евровидении-2007, где он занял второе место, стал персоной нон-грата в России.

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Только сейчас Андрей Данилко признался, что этот скандал создали из-за зависти.

Я перешел дорогу Первому каналу, который создавал легенду о группе "Серебро". Ведь серебряная медаль — это второе место, а занял его я. Если бы я занял третье место, наверное, такого скандала не было. А тут я перешел дорогу. Это вызвало невероятную агрессию, ревность Кости Эрнста и всего Первого канала, – рассказал артист в интервью Медузе.

Когда в России началась травля против Данилко, за него заступились Алла Пугачева, Земфира и Александр Роднянский.

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К слову, после нападения России Андрей Данилко, что теперь в песни Dancing Lasha Tumbai он будет петь "раша, гудбай"