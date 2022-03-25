Перейшов дорогу: Данилко вперше розповів, чому став персоною нон-грата у Росії після Євробачення-2007

Через пісню Dancing Lasha Tumbai Данилко потрапив у гучный скандал

Андрій Данилко розповів про цькування в Росії після Євробачення-2007 / Фото: Скріншот з YouTube

Андрій Данилко не один рік доводив, що у пісні Dancing Lasha Tumbai не було рядків "Раша, гудбай". Щоправда, як завжди, росіяни вірять лише телевізору.

Тоді артист багато виступав у Росії та був частим гостем у російських програмах. Але після участі у Євробаченні-2007, де він посів друге місце, став персоною нон-грата у Росії.

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Тільки зараз Андрій Данилко зізнався, що цей скандал створили через заздрість.

Я перейшов дорогу Першому каналу, який творив легенду про гурт "Серебро". Адже срібна медаль – це друге місце, а зайняв його я. Якби я посів третє місце, мабуть, такого скандалу не було. А тоді я перейшов дорогу. Це викликало неймовірну агресію, ревнощі Кості Ернста та всього Першого каналу, – розповів артист в інтерв'ю Медузі .

Коли в Росії почалося цькування проти Данилка, за нього заступилися Алла Пугачова, Земфіра та Олександр Роднянський.

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До речі, після нападу Росії Андрій Данилко, що тепер у пісні Dancing Lasha Tumbai він співатиме "раша, гудбай"