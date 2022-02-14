Як у тварин – процес принюхування: Холостяк Алекс Топольський дав поради про перше побачення

У найромантичніший день у році новий Холостяк Алекс Топольський поділився актуальними порадами.

Новий Холостяк ділиться актуальними порадами / Фото: СТБ, pixabay.com

Доки наші читачі вивчають досвід зірок щодо Дня Валентина, новий український "Холостяк" Алекс Топольський продовжує романтичну тему.

Для всіх, хто мріє зустріти своє кохання і справити гарне враження, бізнесмен Алекс Топольський, він же новий головний герой 12 сезону романтичного реаліті, розповів, як вести себе на зустрічі з людиною, що сподобалася. До вечора 14 лютого, коли багато хто вирушає на перше побачення, наступні поради будуть дуже актуальними.

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Алекс Топольський / Фото: instagram.com/alexander_topolsky/

Виходячи з власного досвіду, ствердно акцентую увагу на тому, що на першому побаченні не треба розповідати про себе все ! І не треба намагатися дізнатися про людину все! Перше побачення – це так само, як у тварин, процес принюхування (знаю-знаю, звучить не дуже романтично), але це саме так. "Принюхайтесь" один до одного, зрозумійте, чи говорите ви мовою однієї зграї або при звуку приголосних від іншої людини у вас усередині все стискається,

– поділився думкою Холостяк.

Також важливо, на думку Алекса, завжди залишатися самим собою:

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Холостяк поділився порадами / Фото: СТБ

Поки ви здаватиметеся не такими, яким ви є, витрачається багато часу, енергії і все одно в результаті вас зловлять на місці злочину. Перше побачення проведіть легко, весело, невимушено.

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