У Макса Барских возросла ненависть к русским после зверств в Буче: Надеюсь, что зло накажут

На днях весь мир увидел, что оставил после себя "русский мир" в Киевской области

Макс Барских высказался о резне в Буче / Фото: instagram.com/max_barskih, Коллаж: Сегодня

После увиденных последствий жуткой резни в Буче, которую совершили российские оккупанты, Макс Барских решил записать видеообращение в Instagram.

Певец признался, что ненависть к россиянам-путинолюбам с каждым днем растет. Также он выразил надежду, что рашисты почувствуют всю ту боль, которую сейчас переживает украинский народ.

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Ненависть к россиянам, к России и всему, что с ней связано, просто растет с каждой секундой. Каждый россиянин, который поддерживает по-прежнему Путина и все действия, которые он совершает, является самым настоящим фашистом. Даже хуже, чем когда-либо было в Германии. Очень надеюсь, что зло накажут и каждый россиян почувствует всю боль, которую переживают украинцы, — сказал Барских.

Позже Макс Барских опубликовал новое фото, на котором позирует в камуфляжной одежде. Артист проходит курс боевой подготовки. Сегодня он прибыл на полигон и научился, как правильно обращаться с оружием.

Сегодня он был на полигоне, ознакомился с оружием, – подписал кадр Макс.

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Ранее Макс Барских призвал украинцев игнорировать всех рашистов, не поддаваться на их провокации и сохранять энергию.