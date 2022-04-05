Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь 🔴 Бучанская резня 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua

С кем Надя?

Добрынин о ТрО

Хейли беременна?

Скандал с Лынив

Вакарчук в Одессе

Дом Харчишина
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

У Макса Барских возросла ненависть к русским после зверств в Буче: Надеюсь, что зло накажут

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
5 апреля, 18:51
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
На днях весь мир увидел, что оставил после себя "русский мир" в Киевской области
Макс Барских высказался о резне в Буче
Макс Барских высказался о резне в Буче / Фото: instagram.com/max_barskih, Коллаж: Сегодня

После увиденных последствий жуткой резни в Буче, которую совершили российские оккупанты, Макс Барских решил записать видеообращение в Instagram.

Певец признался, что ненависть к россиянам-путинолюбам с каждым днем растет. Также он выразил надежду, что рашисты почувствуют всю ту боль, которую сейчас переживает украинский народ.

Реклама

Ненависть к россиянам, к России и всему, что с ней связано, просто растет с каждой секундой. Каждый россиянин, который поддерживает по-прежнему Путина и все действия, которые он совершает, является самым настоящим фашистом. Даже хуже, чем когда-либо было в Германии. Очень надеюсь, что зло накажут и каждый россиян почувствует всю боль, которую переживают украинцы, — сказал Барских.

Позже Макс Барских опубликовал новое фото, на котором позирует в камуфляжной одежде. Артист проходит курс боевой подготовки. Сегодня он прибыл на полигон и научился, как правильно обращаться с оружием.

Сегодня он был на полигоне, ознакомился с оружием, – подписал кадр Макс.

Реклама

Ранее Макс Барских призвал украинцев игнорировать всех рашистов, не поддаваться на их провокации и сохранять энергию.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Звезды-донатеры
Финансово помогли Украине
1
Мила Кунис и Эштон Кутчер Мила Кунис и Эштон Кутчер
$35 млн
2
Дэвид и Викторя Бекхэм Дэвид и Викторя Бекхэм
$1,3 млн
3
Джоан Роулинг Джоан Роулинг
$1,3 млн
4
Стивен Спилберг Стивен Спилберг
$1 млн
5
Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс
$1 млн
6
The Weeknd The Weeknd
$500 000
7
Oxxxymiron Oxxxymiron
$40 000
За кулисами в Бирмингеме
Как вам фото Джамалы со звездой из Spice Girls Эммой Ли Бантон?
Молчат о войне
Звезды-рашисты
Регина Тодоренко
Регина Тодоренко
Ани Лорак
Ани Лорак
Анна Asti
Анна Asti
Анна Седокова
Анна Седокова
Таисия Повалий
Таисия Повалий
Наташа Королёва
Наташа Королёва
Ёлка
Ёлка
MARUV
MARUV
Яна Соломко
Яна Соломко
София Стужук
София Стужук
Нонна Гришаева
Нонна Гришаева
Александр Панайотов
Александр Панайотов
1 /2
Покинули Россию
Российские звезды, уехавшие из РФ
1
Алла Пугачева и Максим Галкин Алла Пугачева и Максим Галкин
Израиль
2
Чулпан Хаматова Чулпан Хаматова
Латвия
3
Рената Литвинова и Земфира Рената Литвинова и Земфира
Франция
4
Иван Ургант Иван Ургант
Израиль
5
Семен Слепаков Семен Слепаков
Испания
6
Ксения Собчак Ксения Собчак
Израиль
7
Андрей Макаревич Андрей Макаревич
Израиль
8
FACE FACE
Неизвестно
Ваши краши
ТОП-3 новых секс-символа Украины
1
Валерий Маркус Валерий Маркус
2
Артем Дехтяренко Артем Дехтяренко
3
Александр Скичко Александр Скичко

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять