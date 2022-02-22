Роман Свечкоренко из Холостячки запел: оцениваем талант блогера (голосование)

Психолог и блогер Роман Свечкоренко выпустил свой дебютный трек "Ее глаза". Предлагаем послушать и оценить сингл участника "Холостячки-2"

Роман Свечкоренко дебютирует с лирическим треком "Ее глаза" / Фото: instagram.com/svechkorenko

Свою сольную карьеру Роман, который в декабре попал в передрягу, начинает с псевдонима SVECHKORENKO. Блогер говорит, что делает это не ради хайпа. Через музыку и слова он стремится передавать свое душевное состояние.

Свою первую песню "Ее глаза" Роман Свечкоренко посвятил дочери Мии. Блогер признается, что именно ради нее он готов на все.

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Последний год был очень тяжелым, я многое переосмыслил и понял какие ошибки были мной сделаны. Теперь же постараюсь их не повторять. Бракоразводный процесс, участие в реалити-шоу и многое другое иногда просто выбивало землю из-под ног, но я все равно готов подниматься и идти дальше ради своей дочери. Она мой ангел, ради нее я точно готов на все, – говорит Свечкоренко.

Как добавил Роман, в его жизни все стало на своем месте. Поэтому он решил посвятить трек Мии, "которую она сможет слушать и с каждым годом своего взросления, будет находить в нем новые смыслы".

Скриншот Instagram

Прослушав трек, предлагаем вам оценить дебют блогера.

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Отметим, Роман Свечкоренко был женат на своей любимой Илоне около 10 лет. У пары есть общая дочь Мия. Девочка родилась, когда Роману и Илоне было по 23 года.

Сейчас блогер находится в новых отношениях с девушкой, которая на 10 лет младше его.