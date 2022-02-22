Роман Свечкоренко з Холостячки заспівав: оцінюємо талант блогера (голосування)

Психолог та блогер Роман Свечкоренко випустив свій дебютний трек "Ее глаза". Пропонуємо послухати та оцінити сингл учасника "Холостячки-2"

Роман Свічкоренко дебютує із ліричним треком "Ее глаза" / Фото: instagram.com/svechkorenko

Свою сольну кар'єру Роман, який в грудні потрапив у колотнечу, починає з псевдоніма SVECHKORENKO. Блогер каже, що робить це не заради хайпу. Через музику та слова він прагне передавати свій душевний стан.

Свою першу пісню "Ее глаза" Роман Свечкоренко присвятив доньці Мії. Блогер зізнається, що саме заради неї він готовий на все.

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Останній рік був дуже важким, я багато переосмислив і зрозумів які помилки були мною зроблені. Тепер же намагатимуся їх не повторювати. Процес розлучення, участь у реаліті-шоу та багато іншого іноді просто вибивало землю з-під ніг, але я все одно готовий підніматися та йти далі, заради своєї доньки. Вона мій ангел, заради неї я точно готовий на все, – каже Свечкоренко.

Як додав Роман, наразі у його житті все стало на свої місці. Тож він вирішив присвятити трек Мії, "яку вона зможе слухати і з кожним роком свого дорослішання, знаходитиме в ньому нові сенси".

Скріншот Instagram

Прослухавши трек, пропонуємо вам оцінити дебют блогера.

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Зазначимо, Роман Свечкоренко був одружений зі своєю коханою Ілоною близько 10 років. У пари є спільна дочка Мія. Дівчинка народилася, коли Романові та Ілоні було по 23 роки.

Наразі блогер перебуває у нових стосунках з дівчиною, яка на 10 років молодша за нього.