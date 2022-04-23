С Тарасом Тополей в батальоне служат миллионеры: Все мы в одной упряжке

Фронтмент группы "Антитіла" рассказал, что на передовой люди разных статусов

Тарас Тополя обороняет Киев / Фото: instagram.com/tarastopolia

С первых дней полномасштабной войны все участники группы "Антитіла" с оружием в руках стали защищать Киев от оккупантов.

Как объяснил солист группы Тарас Тополя, самое главное на войне – это не потерять жизнь и здоровье, а переживать стоит только за близких. Об этом он рассказал в интервью Наташе Влащенко для YouTube-канала "Украина24".

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По словам артиста, под Киевом, в частности в Ирпене, ему пришлось увидеть разбитые дорогие дома и авто.

И вот ты видишь разбитые Porshe Cayenne разных цветов, и новые, и не новые. Но в это время ты думаешь, главное, чтобы их владельцы были живы, – высказался музыкант в интервью.

Тополя добавил, что в батальоне, где он служит, есть люди разного достатка и социального положения, в том числе миллионеры. Однако, по словам артиста, после месяца работы все выглядят примерно одинаково.

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Есть миллионеры, есть обычные, есть такие, как я, разные люди. Но все зачуханные после месяца работы, небритые, нечёсаные, впрочем, все в одной упряжке, – смеясь, рассказал певец.

Тарас Тополя признался, что война равняет людей. По его словам, снаряд летит, не выбирая, кто ты или кем был до этого.

Напомним, ранее Тарас Тополя и его жена Alyosha признались, как война повлияла на их отношения. Звездные супруги не виделись с начала войны. Музыкант отправил жену с детьми в США, а сам пошел служить.