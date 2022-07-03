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Сестра-двойняшка Позитива посвятила Верке Сердючке...тату. Что из этого вышло? (фото)

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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3 июля, 16:18
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Культовая фраза украинской звезды "Геть з України, москаль некрасівий!" вдохновила Елизавету на татуировку. "Сегодня" показывает результат
Верке Сердючке понравилась идея сестры Позитива
Верке Сердючке понравилась идея сестры Позитива / Фото: Коллаж: Сегодня

После начала полномасштабного вторжения России в Украину фраза "Геть з України, москаль некрасівий!" стала вирусной и приобрела новое звучание. Кстати, ее Андрей Данилко провозглашал со сцены в образе балерины Беллы Куценко еще в 2004 году.

Легендарную фразу сейчас используют в песнях, в качестве принта на одежде или каких-нибудь предметах. А вот сестра музыканта Алексея Завгороднего (Позитив) решила из этого высказывания сделать... татуировку!

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Елизавета набила на бедре изображение Верки Сердючки, которая в костюме балерины выкрикивает "Геть з України, москаль некрасівий!". Сама звезда украинского шоу-бизнеса показала видео тату в Instastories .

Очевидно, татуировка понравилась артистке. Она прокомментировала ролик эмодзи в виде трех сердечек.

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У Позитива есть сестра?

Да-да, у артиста есть сестра. И они – двойняшки! Зовут ее Лиза и она страше Алексея на....10 минут. При этом артист считает, что они очень разные как снаружи, так и по характеру.

Позитив с мамой и сестрой
Позитив с мамой и сестрой

По его словам, его сестра работает журналистом и театральным критиком в Киеве. Она тоже очень творческая личность. Кстати, мама Завгороднего – артистка балета, а папа работал в театре. Поэтому у них вся семья связана с творчеством.

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Позитив в детстве с сестрой мамой и папой
Позитив в детстве с сестрой мамой и папой / Фото: Скриншот из видео

Напомним, в апреле Позитив рассказал, что потерял отца. Музыкант признался, что их отношения были очень напряженными. В последний раз они нормально общались около 15 лет назад, когда Алексею было всего 17 лет.

Как рассказывал исполнитель, за месяц до смерти отца они с сестрой думали о том, чтобы сделать первые шаги к примирению с ним. Но не успели.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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