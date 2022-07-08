Светлана Тарабарова собирает осколки мин со своего двора. Что будет делать с ними певица?

В мае артистка вернулась в свой дом под Киевом. Каким застала городок Тарабарова после прихода "русского мира" и уцелел ли их дом – узнайте в материале

Светлана Тарабарова в мая вернулась домой / Фото: Коллаж: Сегодня

Незадолго до войны Светлана Тарабарова с мужем Алексеем Бондарем приобрела желанный дом в городке Дмитровке, что под Киевом. Однако 25 февраля артистка вынуждена была покинуть дом из-за полномасштабной войны. Вместе с трехлетним сыном Иваном и годовалой дочерью Марией певица уехала в Ивано-Франковск. И вот в мае Тарабарова вернулась.

Певица с сыном и дочерью находились на западе Украины / Фото: instagram.com/tarabarova

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Приехав в городок, певица увидела своими глазами, что российские захватчики сделали с ним. В программе "Ранок з Україною" артистка призналась, что большинство домов разрушены. К счастью, их жилье уцелело.

У нас в городке 66 домов из 100 разрушены с разной степенью разрушения. Нам повезло, у нас одноэтажный дом, и нам как-то не прилетело. А рядом дома – прилетело и в крышу, и, например, разрушен первый этаж, то есть много. Ты гуляешь по городку, ты видишь разрушенный городок почти наполовину. Две детские площадки иссечены осколками, – поделилась Светлана.

Осколками от мин был усеян и весь двор вокруг дома звезды. Как объяснила Тарабарова, она собрала эти осколки, чтобы показывать в будущем потомкам, что принес в Украину "русский мир".

Тарабарова собрала около 20-30 осколков. Фото: скриншот с видео

Мы их собрали, хотим сохранить как напоминания для наших детей, для наших внуков, что россиянам доверять нельзя и прощать их нельзя, – отметила артистка.

По словам Тарабаровой, ее сын из-за войны стал бояться громких звуков.

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Я думала, что он не будет обращать внимания на взрывы, но он слышал. Слышал сирены в Франковске, слышал несколько раз взрывы, и теперь громких звуков пугается. Он говорит: "Что это за звук? Прячемся?". Я говорю: "Нет, Иванчик, все хорошо, не прячемся, это дядя делает ремонт рядом, крышу свою залатывает, – поделилась певица.

Звезда призналась, что они сейчас "живут на чемоданах". Ведь понимают – может быть так, что придется снова собраться и ехать в неизвестность.

Напомним, весной Светлана Тарабарова рассказала, как ее родители и сестра живут в оккупированном орками Херсоне и почему не эвакуировались.