Святой Николай vs Дед Мороз: украинские звезды ответили, кого из чудодеев стоит сделать главным в Украине

Уже несколько лет в Украине продолжается спор на злободневную тему – стоит ли "отменить" сказочного персонажа Деда Мороза, который на Новый год приносит детям подарки и является символом Нового года во многих странах СНГ

Украинские звезды рассказали, кого стоит оставить в Украине в качестве символа зимних праздников - Деда Мороза или Святого Николая / Фото: Коллаж: Сегодня

Вместо Деда Мороза, который был так популярен в СССР, многие украинцы предлагают уделять еще больше внимания Святому Николаю (Николая Чудотворцу). А кто-то говорит: Деда Мороза и Святого Николая вообще сравнивать нельзя!

"Сегодня" собрали мнения украинских знаменитостей на эту тему. Кроме этого, в конце материала предлагаем вам проголосовать, выбрав свой вариант ответа.

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Павел Зибров, певец, народный артист Украины

Необходимо об этом говорить, никого запрещать не стоит. Просто нужно, чтобы старшее поклонение, которое помнит Деда Мороза ушло, но это будет не скоро – через лет 20-30, и тогда уже станет более популярным Святой Николай. А пока насильно не нужно этого делать.

Павел Зибров считает, что главный – Святой Николай / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Сергей Танчинец, фронтмен группы "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ"

В нашей семье дети получают подарки как от Святого Николая под подушку, так и от Деда Мороза под елку. Я считаю, для малышей много подарков не бывает и если можно создать для них двойную сказку, то почему бы нет.

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Но, я за то, чтобы вернуться к корням и постепенно прийти, что Святой Николай был бы единственным как во всем мире, но называется по-разному: Санта Клаус, Синтерклаас и другие.

Ну, так сложилось, исторически, что Дед Мороз это советская история. Его как такового персонажа до Революции 1917 года не было, но был Святой Николай. Наше поколение выросло в этой реальности, мы своим детям уже рассказываем, что День святого Николая является неотъемлемой частью украинской культуры и нашей истории, и мы должны уважать.

Сергей Танчинец – "за" Святого Николая / Фото: instagram.com/sergii_tanchynets

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Но нельзя взять и запретить Деда Мороза. Как можно запретить человеку желать видеть этого персонажа и получать подарки от него на праздники? Как по мне, мы сейчас больше делать акцент именно на Святом Николае как символе новогодних праздников и со временем традиция упоминания Деда Мороза отойдет и останется в нашей культуре как и должно быть только Святой Николай.

Алена Шоптенко, хореограф

А что тогда говорить про Санта Клауса?! Разве что, убрать Деда Мороза и оставить Санта Клауса?! А вообще зачем кого-то убирать? Я за Святого Николая, и за, в том числе, Деда Мороза. Пусть будет такой персонаж, которого обожают дети. Больше персонажей, больше подарков.

Алена Шоптенко считает, что нужно оставить обоих персонажей / Фото: instagram.com/alena_shoptenko

Ирина Федишин, певица

В любом случае у нас в Украине есть Святой Николай – это человек, реальный святой, который жил на Земле и творил добрые дела. Который спускается с неба с ангелами и послушным деткам, оставляя под подушкой подарки.

Дед Мороз – сказочный выдуманный персонаж. Просто для атмосферы праздника, поэтому я больше своим деткам рассказываю про Святого Николая.

Ирина Федишин рассказывает сыновьям про Святого Николая / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Камалия, певица

В нашей семье более популярный Дед Мороз, но на Святого Николая дочки тоже получают подарки под подушку, под елочку – у нас и тот, и тот поздравляют.

Но я им объясняю, что Святой Николай – это больше религиозный персонаж, который творит чудеса, приходит к деткам. А Дед Мороз – это сказочный герой.

В семье Камалии более популярен Дед Мороз / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

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