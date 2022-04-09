Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь ⚡ Обстрел вокзала в Краматорске 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua

С кем Надя?

Добрынин о ТрО

Хейли беременна?

Скандал с Лынив

Вакарчук в Одессе

Дом Харчишина
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Тест на москаля: Татьяна Песик показала, как отличить нормального солдата от орка

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
9 апреля, 13:20
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Звезда комедийного сериала "Танька и Володька" продемонстрировала свою версию теста, чтобы отличить русского оккупанта от нормального солдата
Татьяна Песик продемонстрировала тест на москаля
Татьяна Песик продемонстрировала тест на москаля / Фото: instagram.com/tanet_vip

Актриса Татьяна Песик сейчас активно занимается волонтерской деятельностью. Но, несмотря на все ложности, не забывает о юморе. И иногда, как Игорь Ласточкин, делится забавными видео в Сети.

В своем Instagram-аккаунте актриса показала, как определить русского оккупанта с помощью простого теста. На примере бронежилета актриса показала, как можно отличить орка от нормального солдата.

Реклама

В комедийном жанре звезда сериала "Танька и Володька" показала, всю суть пропащей российской армии, которая безжалостно мародерствует в оставленных украинцами домах и пытается украсть все то, что было нажито честным трудом.

Напомним, что на днях украинский певец Олег Скрипка рассказал, как русские орки ограбили его дачу недалеко от Бучи. Оккупанты вынесли даже матрас, а вот дорогостоящую картину известного художника Анатолия Криволапа забыли.

Реклама

Как мы писали ранее, сейчас многие украинские знаменитости стали волонтерами и стараются всеми силами помогать нашей армии. Так, Даша Астафьева рассказала, как сменила красивые наряды на спортивный костюм, и помогает на кухне.

Кстати, вся оперативная информация есть в нашем Telegram-канале, там мы круглосуточно информируем вас о событиях. Оставайтесь на связи!

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Хиты войны
Музыка военного времени
1
Народная песня "Ой у лузі червона калина" Народная песня "Ой у лузі червона калина"
2
PROBASS & HARDI - "Ми з України" PROBASS & HARDI - "Ми з України"
3
KAZKA – I’M NOT OK KAZKA – I’M NOT OK
4
NK|Настя Каменских - "Я - Україна" NK|Настя Каменских - "Я - Україна"
5
MELOVIN - "Не зволікай" MELOVIN - "Не зволікай"
6
Христина Соловий - "Українська лють" Христина Соловий - "Українська лють"
7
MONATIK - "Війна твоє ім'я" MONATIK - "Війна твоє ім'я"
Rock'n'Ukraine
Рокеры, поддержавшие Украину
Queen
Queen
Bon Jovi
Bon Jovi
Metallica
Metallica
Deep Purple
Deep Purple
Rammstein
Rammstein
1 /2
Вместо Prada - бронежилет
Модель Лев Улесов ушел из моды в ВСУ. Как вам такие перемены?
Подробнее
Цитата дня

Сложно ходить по улицам, после увиденного в Буче. Это вне того, что мы могли видеть в фильмах.

Цитата на segodnya.ua
Алан Бадоев Клипмейкер, продюсер
Алан - о Буче

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять