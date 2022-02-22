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Скандальный Нацотбор

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Тина Кароль поддержала Wellboy, а Джамала и Лодыгин – Алину Паш: "Суспільне" показали баллы от жюри Нацотбора

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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22 февраля, 17:28
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Баллы, который получили финалисты Национального отбора, больше не держат в секрете – оценки каждого участника показали в официальном документе
Стали известны оценки жюри во время Нацотбора
Стали известны оценки жюри во время Нацотбора / Фото: Суспільне

После скандального Нацотбора стало известно, что Украину на Евровидении в Турине представит группа Kalush Оrchestra. Также оргкомитет наконец-то показал зрителям тот самый "листок" с баллами.

Один из главных скандалов во время Национального отбора разгорелся из-за того, что оргкомитет вокального конкурса обвинили в фальсификации баллов.

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Тогда финалисты Kalush Оrchestra запросили у руководства "Суспільного" показать количество голосов, которые все участники получили от зрителей путем смс-голосования.

Спустя почти 10 дней вещатель все же показал протоколы с оценками от судей и зрителей.

Скриншот

Глядя на оценки в протоколе, можно сразу понять, кто стал фаворитом каждого члена жюри. Например, Тина Кароль отдала наивысший бал "8" Wellboy, Джамала и Ярослав Лодыгин поставили "8" Алине Паш.

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По результатам зрительского голосования, наибольшее количество голосов, а именно 31634, получили Kalush Orchestra, победительница Нацотбора Алина Паш получила 19535 голосов, а вот занявший третье место Wellboy набрал всего 5642 голоса.

Напомним, что по результатам Нацотбора на конкурс в Турин должна была поехать Алина Паш, однако оказалось, что певица предоставила оргкомитету поддельные документы о пересечении границы с РФ. Алина сообщила, что это провернул один из членов ее команды. Артистка сняла свою кандидатуру с конкурса и отказалась представлять Украину на "Евровидении-2022".

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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