Тіна Кароль підтримала Wellboy, а Джамала та Лодигін – Аліну Паш: "Суспільне" показали бали від журі Нацвідбору

Бали, який отримали фіналісти Національного відбору, більше не тримають у секреті – оцінки кожного учасника показали в офіційному документі

Стали відомі оцінки журі під час Нацвідбору / Фото: Суспільне

Після скандального Нацвідбору стало відомо, що Україну на Євробаченні в Турині представить гурт Kalush Оrchestra . Також оргкомітет нарешті показав глядачам цей "листок" з балами.

Один із головних скандалів під час Національного відбору спалахнув через те, що оргкомітет вокального конкурсу звинуватили у фальсифікації балів.

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Тоді фіналісти Kalush Оrchestra запросили у керівництва "Суспільного" показати кількість голосів , які всі учасники одержали від глядачів шляхом смс-голосування

Майже через 10 днів мовник все ж таки показав протоколи з оцінками від суддів та глядачів.

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Дивлячись на оцінки у протоколі, можна відразу зрозуміти, хто став фаворитом кожного члена журі. Наприклад, Тіна Кароль віддала найвищий бал "8" Wellboy, Джамала та Ярослав Лодигін поставили "8" Аліні Паш.

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За результатами голосування глядачів, найбільша кількість голосів, а саме 31634 , отримали Kalush Orchestra, переможниця Нацвідбору Аліна Паш здобула 19535 голосів , а ось Wellboy, що посів третє місце, набрав всього 5642 голоси .

Нагадаємо, що за результатами Нацвідбору на конкурс у Турін мала поїхати Аліна Паш, проте виявилося, що співачка надала оргкомітету підроблені документи про перетин кордону з РФ. Аліна повідомила, що це перевірив один із членів її команди. Артистка зняла свою кандидатуру з конкурсу та відмовилася представляти Україну на "Євробаченні-2022".