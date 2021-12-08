Alyona alyona рассказала, как начала встречаться со своим бойфрендом: Это было очень неожиданно!

Alyona alyona часто делится со своими поклонниками разными историями из личной жизни. Несмотря на такую откровенность, личность своего возлюбленного она все равно скрывает. Но фанаты уже давно определили с кем встречается рэперша. Ее избранником оказался молодой тик-токер с никнеймом Йоксден, которого она называет просто Денисом.
Пара в отношениях уже почти год, ведь по словам артистки, он предложил ей быть вместе на прошлый День всех влюбленных.
Это было очень романтично. Потому что я проснулась утром, и у меня стояла мягкая игрушка и огромный Kinder Surprise. Я полдня его не трогала, не ела, и после обеда решила расковырять. В середине оказалась наша общая фотография. Она была отфотошоплена и там была подпись: "Будь моей". Было приятно и неожиданно, что мой Денис, как оказалось, большой романтик, – вспоминает исполнительница.
Помимо шоколадного лакомства, в романтическом наборе бойфренда также были ее любимые жвачки "Love is", сердечки и ручка в форме зайчика. Это очень растрогало Alyona alyona и она, конечно же, согласилась встречаться.
Что известно об избраннике Alyona alyona?
Денис публикует в TikTok провокационные смешные ролики. Также он работает в компании одного из интернет-провайдеров. С ней он познакомился на мероприятии команды лейбла ENKO. Как призналась сама артистка, она лично пригласила Дениса в свою команду, а потом между ними зародился роман.
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