Бойфренд alyona alyona в новом треке признался в любви рэп-исполнительнице: "Полюбила ж идиота"

Парень рэп-исполнительницы оказалась еще тем романтиком. Денис не перестает делать сюрпризы девушке и в этот раз посвятил ей клип

Yoxden посвятил alyona alyona романтический клип. / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

alyona alyona долго скрывала своего бойфренда, хотя и говорила, что ее сердце занято. Но она таки открыла все карты – ее избранником оказался молодой тик-токер Yoxden, которого она называет просто Денисом.

Парочка уже год находится в отношениях. Так что парень решил посвятить своей любимой видеоклип на песню "Будь зі мною". Денис впервые признался в чувствах к рэп-исполнительнице....в клипе!

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Фото: скриншот YouTube

Разбойники, любимый волк уже не хищник, но уже почти год люблю и цилюлю главную пышку-пушку страны. Никогда бы и не подумал, что вот так случится, – написал Денис в Instagram .

По словам парня, все произошло из-за TikTok: "Пришел на лейбл, помогать придумывать идеи, а пошел уже на кофе с ней".

Отметим, что ролик, снятый в стиле ярких 90-х. Его Yoxden опубликовал на YouTube-канале.

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Сюжет клипа рассказывает о том, как Денис устроил Алене романтический сюрприз. Девушку на украшенном гирляндой жигуле доставили на концерт Yoxden. И вот на сцене бойфренд спел ей песню о любви.

У меня историй на миллион, влюбился в двух Ален – alyona alyona. И теперь концерты дома, выступает на меня alyona alyona, – поется в припевке.

В треке также тик-токер упоминает первую встречу с девушкой зимой, и тогда "он растаял".

Мы убегаем от фанатов, все хотят с тобой фото. А ты идешь со мной за ручку, полюбила ж идиота, – поет Yoxden.

alyona alyona и Денис встречаются уже год. / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

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Фолловеры оценили такую идею Дениса и отметили, что они с Аленой – крутая пара. Прокомментировала клип и alyona alyona:

Благодарю тебя за все. Люблю безгранично.

Вы такие крутые. Будьте счастливы. Счастье – это круто, берегите его.

Супер, очень за вас рада. Прекрасные, открытые и позитивные. Обожаем.

Искренне радуюсь. Крутой тандем. Ждем дуэт.

Чисто краши моего сердечка.

Хорошо и без мата.

Что известно об избраннике alyona alyona?

Известно, что Денис публикует в TikTok провокационные забавные ролики. Также он работает в компании одного из интернет-провайдеров. С певицей познакомился на мероприятии команды лейбла ENKO. Как призналась сама артистка, она лично пригласила Дениса в свою команду, а затем закрутился роман.

Денис предложил встречаться Алене 14 февраля – в День Святого Валентина.

Кстати, раньше рэп-исполнительница рассказывала, как начала встречаться со своим бойфрендом и какой сюрприз ей он подготовил.