Битва образов: оцениваем платья Поляковой и Каменских в первом эфире Маски (голосование)

Для первого эфира шоу "Маска" Оля Полякова выбрала экстравагантное золотистое боди с вырезом и ассиметричное платье с одним рукавом. К слову, в жакете из такой же ткани певица ранее появилась в своем клипе на песню "Взрослая девочка".
Дополнили этот смелый образ звездного детектива объемные золотые браслеты и серьги, яркий макияж и "воздушная" прическа с локонами.
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Настя Каменских, она же NK, тоже надела платье с вырезом. На ней был голубой наряд с одним рукавом и вырезом на бедре. Настя сделала "мокрую" укладку и дополнила образ длинными серьгами.
Предлагаем выбрать, чей образ вам понравился больше всего.
В первом выпуске нового сезона шоу "Маска" звездные детективы и зрители определили двух претендентов на вылет. Ими оказались Баян и Кажан. Последний в итоге остался на проекте, а вот Баяну пришлось себя рассекретить.
Какая звезда пряталась за маской Баяна, мы рассказывали здесь.
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