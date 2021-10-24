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Битва образов: оцениваем платья Поляковой и Каменских в первом эфире Маски (голосование)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
24 октября, 07:00
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Теперь каждую субботу Настя Каменских и Оля Полякова будут удивлять нас новыми образами – вчера на телеканале "Украина" стартовал второй сезон шоу "Маска"
Оля Полякова / Настя Каменских
Оля Полякова / Настя Каменских / Фото: Коллаж: Сегодня

Для первого эфира шоу "Маска" Оля Полякова выбрала экстравагантное золотистое боди с вырезом и ассиметричное платье с одним рукавом. К слову, в жакете из такой же ткани певица ранее появилась в своем клипе на песню "Взрослая девочка".

Дополнили этот смелый образ звездного детектива объемные золотые браслеты и серьги, яркий макияж и "воздушная" прическа с локонами.

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Наряд Оли Поляковой в первом выпуске шоу "Маска" / Фото: телеканал "Украина"

Настя Каменских, она же NK, тоже надела платье с вырезом. На ней был голубой наряд с одним рукавом и вырезом на бедре. Настя сделала "мокрую" укладку и дополнила образ длинными серьгами.

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Образ NK в первом выпуске шоу "Маска" / Фото: instagram.com/kamenskux

Предлагаем выбрать, чей образ вам понравился больше всего.

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В первом выпуске нового сезона шоу "Маска" звездные детективы и зрители определили двух претендентов на вылет. Ими оказались Баян и Кажан. Последний в итоге остался на проекте, а вот Баяну пришлось себя рассекретить.

Какая звезда пряталась за маской Баяна, мы рассказывали здесь.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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Нет слов, чтобы передать мое потрясение и печаль по поводу трагического происшествия, унесшего жизнь Галины Хатчинс, жены, матери и нашей невероятной коллеги. Я сотрудничаю с полицией и вовлечен в расследование, чтобы выяснить, как произошла эта трагедия. Я поддерживаю связь с ее мужем, предлагаю свою поддержку ему и семье. Мое сердце болит

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