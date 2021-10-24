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Навіщо Поляковій вдома кози і чому після гастролей Козловський іде в зал: які хобі у зірок

Марина Григоренко Марина Григоренко редактор
24 жовтня, 15:43
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Оля Полякова розводить кіз, а Віталій Козловський тренується в спортзалі. Як розважаються артисти у вільний час і чим займаються, крім репетицій і підготовок до концертів
Зірки українського шоу-бізнесу люблять приділять час хобі
Зірки українського шоу-бізнесу люблять приділять час хобі / Фото: Инстаграм

Ми звикли бачити цих виконавців тільки на сцені, і здається, спів – усе, чим вони займаються. Але це зовсім не так. Як виявилося, зірки теж люблять витрачати час на улюблені заняття. Вони у всіх різні, але однаково корисні для здоров'я і покращують настрій. Спорт – хобі, яке об'єднує відразу декількох знаменитостей. Наприклад, співачка Ірина Федишин обожнює гори і лижі.

У будь-яких незрозумілих ситуаціях я катаюся. Зимова казка, коли піднімаєшся вгору, всі дерева засніжені – це неймовірна краса. Ти можеш випити глінтвейну, зігрітися, – розповідає артистка.

Фото: Instagram Ірини Федишин

Після тривалих гастролей Віталій Козловський вважає за краще не відпочивати, а навпаки – тренується в залі. Для нього це справжнє місце сили. Таким чином, говорить співак, він вибиває дурниці з голови і приводить тіло в форму.

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Мене запитують, як я накачав такий рельєфний прес. По-перше, треба сидіти на спеціальній дієті, "посушитися", менше вживати вуглеводи, а ще піднімати ноги. Тоді ваш прес буде як трактор, – ділиться Віталій.

Фото: Instagram Віталій Козловський

Настю Каменських заняття спортом спочатку дуже втомлювали і давалися їй непросто, а тепер вона не уявляє життя без цього – навіть веде свій фітнес-блог і регулярно бере участь у марафонах.

Фото: Скріншот з YouTube-каналу Насті Каменських

А ось у популярної співачки Олі Полякової нестандартне заняття – вона тримає власне господарство. У неї цілий загін кіз, із молока яких вона власноруч готує для сім'ї сири і пече.

Будете купувати сири від Олі Полякової? У мене виходить прекрасна моцарела, – говорить артистка.

Фото: Скріншот з YouTube-каналу Олі Полякової

Дивіться повний сюжет про хобі зірок:

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Немає слів, щоб передати моє потрясіння й печаль з приводу трагічної події, що забрала життя Галини Гатчинс, дружини, матері і нашої неймовірної колеги. Я співпрацюю з поліцією і залучений до розслідування, щоб з'ясувати, як сталася ця трагедія. Я підтримую зв'язок з її чоловіком, пропоную свою підтримку йому та родині. Моє серце болить

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