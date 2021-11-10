Жена майора Мельниченко стала дальнобойщицей в США: Это все ради дочери

Украинская телеведущая и супруга майора Николая Мельниченко, который в 2000 году спровоцировал знаменитый "Кассетный скандал", проживает с мужем в США. Наталья решила кардинально изменить жизнь и стать водителем

Наталья Розинская стала водительницей траков в США / Фото: Коллаж: Сегодня

Подробностями своего нового занятия Наталья Розинская поделилась в Facebook. Они с Николаем проживают в США, где экс-майор занимается транспортным бизнесом и грузоперевозками. Вероятно, неслучайно Наталья выбрала себе новое занятие, связанное с автомобилями.

По словам Розинской, труд драйвера (водителя грузовика) хорошо оплачивается в США – за пару лет можно накопить на хороший дом или образование в Гарварде.

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В комментарии сайту "Сегодня" Наталья рассказала, что в первую очередь она решила стать водителем ради двухлетней дочери.

Я все делаю для своей любимой двухлетней дочери Анжелины-Вероники. И ради нее я готова на все! Все американцы начинают собирать на образование своих детей заранее. Хочу, чтобы моя дочь имела возможность получить достойное образование в любом из вузов мира, который она выберет. У меня есть своя собственная транспортная компания и два трака, но при всем том, что я стараюсь, не могу собрать столько денег, чтобы заработать на свою мечту, – рассказала нам Наталья.

Супруга Николая Мельниченко Наталья Розинская стала водителем ради дочери / Фото: facebook.com/natalia.rozinska.7

По словам Натальи, Америка – это страна, которая дает возможность каждому человеку реализовать свою мечту, если ты приложишь к этому усилия.

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Трак-драйвер очень хорошо зарабатывает: от 6 до 12 тыс долларов в неделю. Оплата понедельная. И сейчас на рынке труда есть потребность в таких специалистах. И я таким образом хочу стать независимой женщиной. Ну, это еще очень интересная работа. Ты можешь путешествовать и одновременно зарабатывать деньги. Планирую вести свой видео-блог, в котором буду рассказывать о красотах Америки, – поделилась с "Сегодня" Наталья.

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