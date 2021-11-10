Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
Срочное заседание СНБО Срочное заседание СНБО ⚠ Палач Палыч 🚫 Жесткий карантин 🔥 Шева - тренер в Италии!

Безос vs Ди Каприо

Игра в кальмара 2

Новый Холостяк

Ротару и Крым

Шоу "Маска". Сезон 2

Хайек и призраки
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Жена майора Мельниченко стала дальнобойщицей в США: Это все ради дочери

Эксклюзив
Анна Пономаренко Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня
10 ноября, 15:52
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Украинская телеведущая и супруга майора Николая Мельниченко, который в 2000 году спровоцировал знаменитый "Кассетный скандал", проживает с мужем в США. Наталья решила кардинально изменить жизнь и стать водителем
Наталья Розинская стала водительницей траков в США
Наталья Розинская стала водительницей траков в США / Фото: Коллаж: Сегодня

Подробностями своего нового занятия Наталья Розинская поделилась в Facebook. Они с Николаем проживают в США, где экс-майор занимается транспортным бизнесом и грузоперевозками. Вероятно, неслучайно Наталья выбрала себе новое занятие, связанное с автомобилями.

По словам Розинской, труд драйвера (водителя грузовика) хорошо оплачивается в США – за пару лет можно накопить на хороший дом или образование в Гарварде.

Реклама

В комментарии сайту "Сегодня" Наталья рассказала, что в первую очередь она решила стать водителем ради двухлетней дочери.

Я все делаю для своей любимой двухлетней дочери Анжелины-Вероники. И ради нее я готова на все! Все американцы начинают собирать на образование своих детей заранее. Хочу, чтобы моя дочь имела возможность получить достойное образование в любом из вузов мира, который она выберет. У меня есть своя собственная транспортная компания и два трака, но при всем том, что я стараюсь, не могу собрать столько денег, чтобы заработать на свою мечту, – рассказала нам Наталья.

Супруга Николая Мельниченко Наталья Розинская стала водителем ради дочери
Супруга Николая Мельниченко Наталья Розинская стала водителем ради дочери / Фото: facebook.com/natalia.rozinska.7

По словам Натальи, Америка – это страна, которая дает возможность каждому человеку реализовать свою мечту, если ты приложишь к этому усилия.

Реклама

Трак-драйвер очень хорошо зарабатывает: от 6 до 12 тыс долларов в неделю. Оплата понедельная. И сейчас на рынке труда есть потребность в таких специалистах. И я таким образом хочу стать независимой женщиной. Ну, это еще очень интересная работа. Ты можешь путешествовать и одновременно зарабатывать деньги. Планирую вести свой видео-блог, в котором буду рассказывать о красотах Америки, – поделилась с "Сегодня" Наталья.

Читайте также:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Follow за ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
NK @kamenskux | 5.4 млн
NK @kamenskux | 5.4 млн
Оля Полякова @polyakovamusic | 2.4 млн
Оля Полякова @polyakovamusic | 2.4 млн
Монатик @monatik_official | 2.5 млн
Монатик @monatik_official | 2.5 млн
Тина Кароль @tina_karol | 1.8 млн
Тина Кароль @tina_karol | 1.8 млн
Олег Винник @olegg.vynnyk | 964K
Олег Винник @olegg.vynnyk | 964K
1/2
Она сказала "ДА"
Кристен Стюарт & Дилан Майер
Как это было?
Сольник звезды
MARUV
13 ноября / 20:00
Главные концерты ноября
Be like Carrie Bradshow
Хочешь арендовать знаменитую квартиру героини
Сколько стоит жилье в стиле Керри
And Just Like That
Сара Дж Паркер для Vogue накануне декабрьской премьеры
Шикарные фотки в стиле Керри
Звезда 2000-х
Куда пропала певица Лама
Смотреть интервью
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять