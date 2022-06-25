Злата Огневич сбежала со свадьбы: в чем причина? (видео)

Певица не стала дожидаться окончания торжества. Сразу же после церемонии холостячка сменила образ, и с рюкзаком на плечах уехала из Киева

Злата Огневич с рюкзаком на плечах сбежала со свадьбы / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Еще вчера Злата Огневич торопилась поскорее вернуться из тура по Европе в Украину. Поводы для этого у исполнительницы были очень веские – свадьба младшей сестры Юлии.

Но не успела церемония закончиться, как Злата сбежала с торжества. Буквально через несколько часов певица с рюкзаком на плечах уже была по дороге во Львов.

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ВЫ не представляете, что мне пришлось сегодня пережить, только что. То, что случилось со мной вчера – ЧУДО! После этого, как не верить в чудеса и Вселенную? – заинтриговала историей из поезда Злата.

Без приключений у "холостячки" не обошлось – она едва не опоздала на свой поезд. Как рассказала Огневич в своих Inastastories, впереди ее ждет второе важное событие, ради которого она прервала благотворительный тур по Европе и так стремительно покинула свадьбу сестры.

Официально заявляю, что мне нужна перезагрузка. Я эмоционально истощена, поэтому я иду в горы на два дня. Не знаю, будет ли со мной связь или нет. По возможности буду загружать красоту, а красоты там будет много, поверьте, – поделилась Злата, уже находясь в Ивано-Франковске.

Скриншот – instagram.com/zlata.ognevich

Ранее Злата Огневич рассказала, что делает ее 67-летний отец в горячей точке.