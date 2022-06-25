Злата Огнєвіч втекла з весілля: у чому причина? (відео)

Співачка не стала чекати на закінчення урочистостей. Одразу після церемонії холостячка змінила образ, і з рюкзаком на плечах поїхала з Києва

/ Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Ще вчора Злата Огнєвіч поспішала якнайшвидше повернутися з туру Європою в Україну. Приводи для цього у виконавиці були дуже вагомі – весілля молодшої сестри Юлії.

Але не встигла церемонія закінчитися, як Злата втекла з урочистостей. Буквально за кілька годин співачка з рюкзаком на плечах уже була дорогою до Львова.

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ВИ не уявляєте, що мені довелося сьогодні пережити, щойно. Те, що трапилося зі мною вчора – ДИВО! Після цього, як не вірити в чудеса та Всесвіт? – заінтригувала історією з поїзда Злата.

Без пригод у "холостячки" не обійшлося – вона мало не спізнилася на свій потяг. Як розповіла Огнєвіч у своїх Inastastories, попереду на неї чекає друга важлива подія, заради якої вона перервала благодійний тур Європою і так стрімко залишила весілля сестри.

Офіційно заявляю, що мені потрібне перезавантаження. Я емоційно виснажена, тож я йду в гори на два дні. Не знаю, буде зі мною зв'язок чи ні. По можливості завантажуватиму красу, а краси там буде багато, повірте, – поділилася Злата, вже перебуваючи в Івано-Франківську.

Скріншот – instagram.com/zlata.ognevich

Раніше Злата Огнєвіч розповіла, що робить її 67-річний батько у гарячій точці.