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140-килограммовая певица Lizzo в прозрачном платье пришла на вечеринку Карди Би (фото)

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня
13 октября, 14:53
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Певица, актриса и сторонница бодипозитива Lizzo побывала на грандиозной вечеринке в честь дня рождения рэп-исполнительницы Cardi B. Многих шокировал эпатажный образ артистки
Певица Lizzo без обуви и белья пришла на праздник Cardi B в прозрачном платье
Певица Lizzo без обуви и белья пришла на праздник Cardi B в прозрачном платье / Фото: Getty Images

Не только модель Эшли Грэм поднимает проблему принятия своего тела и внешности, являясь сторонником движения бодипозитива. В США немало певиц моделей, который призывают людей быть более лояльными к девушкам с формами и не гнаться для стандартами красоты.

Такой девушкой является и певица Lizzo, которую многие называют "иконой бодипозитива". Артистка никогда не стыдилась публиковать свои обнаженные фото в соцсетях и проявлять себя. На этот раз звезда нарядилась в полупрозрачное платье и не надела бюстгальтер.

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В таком виде Lizzo пришла на вечеринку в честь дня рождения рэп-исполнительницы Cardi B.

Певица Lizzo не стесняется оголяться перед публикой
Певица Lizzo не стесняется оголяться перед публикой / Фото: Getty Images

В соцсетях кто-то стал критиковать артистку, другие же поддержали ее, назвав образ "ярким и смелым".

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Что известно о Lizzo?

Настоящее имя артистки – Мелисса Вивиан Джефферсон. Росла в религиозной семье. Активно начала развивать свою карьеру рэп-исполнительницы в 2013 году. Широкая известность и популярность артистка обрела благодаря борьбе за бодипозитивность.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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